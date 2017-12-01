Багси Сигел. Влиятельный гангстер и казино

Багси Сигел – один из самых жестоких гангстеров 20 века. Выросший в нищих условиях, он поднялся до того, что сотрудничал с Бенито Муссолини по вопросам поставки взрывчатки, однако в самый последний момент итальянский диктатор решил разорвать сделку. Сигел так же встречался с Германом Герингом, позже очень сожалея о том, что не убил его прямо при встрече.

А ведь Багси мог это устроить…

Еще до того, как вписать свое имя в историю Вегаса, Сигел плотно связал свою жизнь с мафией. Еще будучи подростком, он занялся кражами. А позже, попав в одну из самых жестоких группировок города, он начал угонять автомобили, устраивать подпольные азартные игры и тотализаторы, а так же крышевать предпринимателей. Затем Багси – вместе со своим другом Мейером Лански — создал свою банду. Приходило время заниматься еще более наглыми и еще более прибыльными делами. Мужчины начали грабить банки, совершать заказные убийства, а так же продавать подпольно сделанный алкоголь во время сухого закона.

Все знакомые Багси Сигела говорили о том, что он был не человеком, нет… он был по-настоящему диким зверем! Один из членов его банды, Джо Стэтчер, говорил о том, что пока все парни на разборке думали о том, что бы такого сделать, Багси уже стрелял.

Не мудрено, что карьера столь решительного молодого человека очень быстрыми темпами шла вверх. И вот он уже знакомится с боссами крупнейшей итальянской мафии, и вот его уже направляют в Калифорнию.

В Калифорнии Багси сразу же взял все в свои руки: он заставил богачей платить ему дань и наладил бесперебойные поставки героина. Там Сигел вел буквально голливудский образ жизни. Он одевался в самые дорогие костюмы, пил только самый элитный алкоголь и спал только с самыми фантастическими женщинами. Только самое-самое устраивало Багси Сигела.

Но вот примерно в 1940-х годах он начал уставать от криминальной деятельности… Его все больше и больше притягивал легальный бизнес. А именно – казино. Вегас…

Любовь Сигела к самому-самому поселила в его голове желание вывести Лас-Вегас на принципиально новый уровень. Багси захотел сделать из этого города настоящую столицу азартных игр!

Как раз в это время на Лас-Вегас Стрип строилось новое роскошное казино. Багси просто не мог оставаться в стороне… И он — уже давно отточенными нелегальными способами — начал оказывать давление на владельца строящегося заведения. Через некоторое время предприниматель сдался. Да, Багси отнял участок…

Но казино – это ведь не просто игрушка. Оно требует безумных средств! И Сигел – дабы претворить в жизнь свои смелые замыслы – был вынужден просить финансирование у наиболее высокопоставленных мафиозных боссов. Те согласились вложить в проект 1,5 миллиона долларов. Но Багси уже в самое первое время сильно превысил этот лимит. Его идеи требовали куда больших средств. Гораздо больших!

Благодаря своей тесной связи с мафиозными боссами, Сигел смог заполучить у них еще 4,5 миллиона долларов. Но и этой суммы ему оказалось мало!

Разумеется, что-то Сигел присваивал себе. На какие-то деньги (причем, на немалые) его обманывали поставщики строительных материалов. И только незначительная часть средств, выделяемых на строительство, шла по назначению.

И вот казино все же решили открыть. Да, оно было еще не готово… но все же!

Судьба распорядилась так, что люди, заходящие играть в казино Сигела в день открытия, выигрывали так часто, как никогда ранее! И тут Багси начал звереть. Он начал оскорблять своих посетителей, и вскоре распугал всех клиентов. Прибыли, разумеется, не было. Был только убыток.

После этого мафия дала Багси еще одну попытку повести бизнес. С этим же казино. Но и ее Сигел безуспешно провалил… Кредит доверия был исчерпан. И мафиозные боссы решили снять с игры эту влиятельную, но не оправдавшую себя фигуру… Уже вскоре Багси Сигел был найден мертвым…

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