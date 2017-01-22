Бари Алибасов ушел от молодой жены, узнав, что она родила не от него

69-летний продюсер пока не оформил развод с 30-летней Викторией, но живет отдельно [фото, видео]

Весной прошлого года поклонников группы «На-На» обрадовала новость о том, что ее продюсер Бари Алибасов стал отцом. Шутка ли – в 68 лет! О пополнении в семействе журналистам сообщила жена Бари Каримовича Виктория Максимова: у них есть сын, мальчика назвали Ваней. Правда, сам Алибасов на звонки с поздравлениями отвечал неохотно, и известие о своем отцовстве комментировать отказался категорически. Шоумен постарался замять эту тему и вообще больше не упоминал о сыне.

Почему – стало известно только сейчас. Шокирующую правду Бари Алибасов рассказал в эфире программы Андрея Малахова «Сегодня вечером» на Первом канале. Оказывается, он ушел от молодой жены, как только узнал, что сына Виктория родила не от него.

Свадьбу с очаровательной блондинкой, актрисой и своим пиар-директором продюсер сыграл летом 2013 года. Пару не остановила 40-летняя разница в возрасте: на тот момент избраннице Алибасова было всего 26 лет. Спустя год, в 2014-м, Виктория родила мальчика. Именно тогда у продюсера и зародились первые подозрения.

Бракосочетание Алибасова и его молодой избранницы в загсе прошло довольно скромно. Фото: кадр из видео.

— У меня прекрасные отношения с Викторией и по сегодняшний день, — уверяет Бари Каримыч. – У нас были невероятные чувства, которые сохранились только частично. После того, как она родила, и я понял, что ребенок не мой. Сразу же после того, как случился наш брак, и Виктория родила, мы разошлись и стали жить отдельно. Потому что было очевидно, что ребенок не мой. Не могу сказать, что я ее как-то прижал к стенке и потребовал: «Говори правду». Просто я сказал: «Он совсем на меня не похож». И спросил: «Было?» Она ответила: «Было».

Шоумен не стал устраивать скандалов, а просто собрал вещи и съехал от жены в свою роскошную большую квартиру в центре Москвы, которую он заново отремонтировал после пожара.

— Дело в том, что я довольно легко отношусь к изменам своих жен, — объяснил Алибасов. – Легко отношусь к тому, что мои супруги, так же, как и я, ведут свободную сексуальную жизнь.

Сейчас Ване два с половиной года. Развод Виктория и Бари пока официально не оформили. Но свою фамилию Алибасов Ване не дал – мальчика записали под фамилией матери.

— Ребенка я на себя не оформил, потому что он не от меня, — говорит шоумен.

Бари Каримович не стал уточнять, когда он собирается окончательно расторгнуть брак. И лишь добавил, что прекрасно общается со своей теперь уже бывшей женой, но измену ей простить не может.

Виктория была пиарщицей продюсера «На-На», а так же актрисой и начинающей певицей.Фото: Иван ВИСЛОВ

Брак с Викторией Максимовой стал для шоумена шестым по счету. Кроме того, у Алибасова было несколько гражданских браков, в том числе с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Одна из гражданских жен Елена Уронич в 1985 году родила ему сына, которого тоже зовут Бари Алибасов. К слову, сын продюсера был категорически против того, чтобы отец официально ставил штамп в паспорте: по его мнению, Виктории Максимовой от Алибасова были нужны только деньги и пиар.

Сегодня вечером. Этим летом заслуженный артист России продюсер Бари Алибасов отметил свой 70-летний юбилей. В студии сюрпризы и признания для Бари от его друзей и коллег.