Бари Алибасов заценил фото обнаженной Анджелины Джоли

mavit
Автор: mavit Январь 20, 2018 11:45

Бари Алибасов заценил фото обнаженной Анджелины Джоли

Знаменитости посетили открытие выставки Дугласа Киркланда в Центре фотографии им. братьев Люмьер

Бари Алибасов заценил фото обнаженной Анджелины Джоли

Бари Алибасова покорило мастерство фотографа и снимок обнаженной Анджелины Джоли

В Центре фотографии им. братьев Люмьер открылась выставка легендарного голливудского фотографа Дугласа Киркланда «За кулисами» — на протяжении 60 лет мастер снимает на площадках популярнейших блокбастеров и независимых фильмов и остаётся непревзойденной величиной в своей области.

На вернисаж выставки, посмотреть на редкие фотографии Коко Шанель, Мэрлин Монро, Марчелло Мастроянни, Мэрил Стрип, Леонардо Ди Каприо и других знаменитостей пришли звезды российского шоу-бизнеса: Бари Алибасов, Алена Свиридова, Егор Дружинин, Анна Калашникова, Елена Борщева и другие.

Бари Алибасова покорило мастерство фотографа и снимок обнаженной Анджелины Джоли и сексапильной Мэрлин Монро: «Это уникальные фотографии, и речь не только о технике. А, видимо, у настоящих художников такое бывает – мгновение: возникла мысль и «щелк». Вот фотография Мэрлин, посмотрите, какая счастливая улыбка, я как будто ее кожей чувствую эту ткань, в которую она обернута, она вся дышит свободой, а ее глаза, а рот. Видно, что это не постановочное фото, улыбку очень трудно сделать постановочной, иначе улыбается только рот, не глаза».

Бари Алибасов заценил фото обнаженной Анджелины Джоли

Выставка «За кулисами» открыта в Центре фотографии им. братьев Люмьер до 15 апреля

Елена Борщева обратила внимание на истории закадровой съемки фильмов: «Внимательно прочитала описание под каждой фотографией и так прониклась этой атмосферой, как будто бы сама там побывала! Много фотографий актеров в молодости – Траволта, Анжелина Джоли и другие, узнала о них много нового.

Выставка «За кулисами» открыта в Центре фотографии им. братьев Люмьер до 15 апреля.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Январь 20, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Александр

    Александр

    Очень сложно найти какую либо работу за границей. Нужно очень много документов, да и вообще, вакансию трудно где-то найти.

    Читать статью
  • ЕГОР

    ЕГОР

    я хочю поступить на сварщика на базе 9 класса

    Читать статью
  • Данил Сафронов

    Данил Сафронов

    У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…

    Читать статью
  • Артем

    Артем

    Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культуры

    Читать статью
  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии