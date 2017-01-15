Бедрос Киркоров о скандале с Малаховым: Организаторы просто не потянули шоу кремлевского уровня

Известный артист вместе c телеведущим оказался втянут в некрасивую историю [видео]

Бедрос Киркоров с женой Людмилой

Тысячи детей со всех концов страны приехали в Москву, в Кремлевский дворец на финал конкурса исполнительного искусства Art-Premium People Awards, организованный одноимённым фондом.

Но вот беда-детишек так и не наградили заветными дипломами и кубками. Родители, отдавшие около двух тысяч рублей за билет на отчетный концерт, подняли волну негодования, освистав ведущего мероприятия Андрея Малахова. Правда потом шоумену каким-то чудом удалось успокоить матерей. Но итог один: после концерта победители остались без заслуженной награды.

— Безусловно, это вина организаторов и сценаристов концерта, — убеждён известный артист Бедрос Киркоров, выступавший на этом мероприятии. — С этим фондом я уже работал. Все было хорошо, без накладок. На этот раз я заседал в жюри. Как я понял, для фонда это первое мероприятие такого масштаба. И они не смогли его потянуть. Как говорится, не надо натягивать на себя одеяло, если оно тебе мало. Плюс ко всему сценарист мог бы сократить программу, чтобы детей могли наградить.

Во время финала детского конкурса под названием «Кубок Арт Премиум», в котором принимали участие талантливые дети со всей России, случился скандал. Фото: Е. Андреева

Но руководитель фонда Art-Premium Светлана Суханова объяснила мне, что возникли накладки. Во-первых, на территорию Кремлёвского дворца не пропустили машину с кубками, мол, это режимный объект, надо было все делать заранее. Но дипломы у организаторов были. И награждение в сценарии было предусмотрено. Режиссёр этого мероприятия, прочитав сценарий, в последний момент заявила, что в два часа невозможно уложиться с концертом и награждением. И глава фонда Светлана Суханова решила сократить награждение, оставив только концерт, чтобы все дети смогли выступить. Они ведь ждали этого шоу два года! Мне было неприятно, когда выходя на сцену, я слышал гудение толпы. Но потом мы с Малаховым успокоили мам и пап, мол, не переживайте, дипломы вам отдадут в гостинице, победители без награды не уедут.

— А почему нельзя было продлить концерт? Тогда можно было бы всех наградить.

— Я тоже спросил об этом у руководителя фонда. Светлана ответила, мол, аренда Кремлёвского дворца стоит очень дорого. У неё были деньги только за двухчасовой концерт. Потом, по ее словам, возникли и другие накладки. Не пропустили на концерт 7 автобусов с детьми. Мол, машины не прошли проверку безопасности. Плюс ко всему возникла давка у турникетов при входе в зал. Многие падали в обморок. Светлана меня уверяет, что некоторых ребят уже наградили. А кого не успели, тех ещё обязательно наградят. Я ей посоветовал отправить в Интернет-издания официальные объяснения ситуации. И конечно же, извинения родителям и детям.

Андрея Малахова втянули в скандал с детьми. Артист едва не пострадал от сотен рассерженных родителей и педагогов в Государственном Кремлевском дворце.