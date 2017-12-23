«Бентли» Калашниковой пострадал от рук злопыхателей

Теперь певице придется пересесть на такси

Анна Калашникова: «Машину я поцарапала знатно»

В Кремль на вручение Российской Национальной Музыкальной Премии Анна Калашникова прибыла в шикарном красном платье и тут же поспешила пообщаться со звездными гостями. Девушка поздоровалась с Филиппом Киркоровым, выразила восхищение таланту автора многочисленных хитов Михаила Гуцериева и обсудила с Юрием Костиным его последнюю книгу под названием «Радио». Казалось бы, компания таких влиятельных и во всех смыслах шикарных мужчин должна заставить певицу сверкать, как начищенный таз, но звезда в тот вечер была печальна. Когда обеспокоенные журналисты попытались узнать причину расстройства, Калашникова с грустью ответила, что так торопилась на премию, что поцарапала свое дорогущее авто в попытке припарковаться.

Напомним: 8 марта актрису Анны Калашникову ждал потрясающий подарок — Бентли Бентайга, стоимостью в 20 миллионов рублей.

Такой презент певице сделал новый бойфренд.

— Я так счастлива, — призналась «КП» бывшая невеста Прохора Шаляпина Анна Калашникова. — Эта машина — полный эксклюзив. Уникальная модель, а цвет — единственный в Москве. Боже мой! Самый лучший 8 марта в моей жизни!Спасибо любимому!

Сейчас же, как выяснилось, даме придется пересесть на такси.

«Так как сегодня я решила надеть красное, то мне показалось уместным поехать на премию на своем красном Бентли. Разумеется, пока я ехала сюда из дома, я собрала все пробки. И рисковала вообще пропустить эту премию. Поэтому мне пришлось применить навыки экстремального вождения, а потом и экстремальной парковки. Как меня не остановили сотрудники ГИБДД — не знаю. Но машину я поцарапала знатно», — призналась журналистам Анна.

В доказательство девушка продемонстрировала фото свежеполученных царапин на Бентли, а также призналась, что это не первая травма, полученная ее шикарной машиной. Ранее у авто Калашниковой кто-то оторвал зеркало.

«Злые люди оторвали «левое ухо» моей машинки, когда водитель прогревал ее около моего дома. И его замена обошлась мне в кругленькую сумму (несколько сотен тысяч). Так как таких машин в Москве всего несколько и детали для замены пришлось ждать из-за границы», — призналась артистка.