Беременная вторым ребенком звезда «Папиных дочек» попала в ДТП

Как отметила сама актриса, было несколько явных знаков, которые говорили ей, что не надо выходить из дома

Дарья не пострадала, но настроение из-за происшествия у нее испортилось

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Месяц назад стало известно, что Дарья Мельникова и ее супруг Артур Смольянинов скоро станут родителями во второй раз. И хотя сами артисты никак не комментируют эту новость, театр им. Ермоловой уже подтвердил, что в новом сезоне в спектаклях «Утиная охота» и «Утюги» Дарья не появится. Говорят, что второй ребенок появится в актерской семье в начале зимы, и будущая мама пребывает в счастливом ожидании, несмотря на все сплетни, которые ходили о скором разводе артистов. Однако, это радостное ожидание накануне омрачило ДТП, участником которого стала Мельникова. При том, что как призналась сама звезда сериала «Папины дочки», прежде чем выйти из дома, ей было несколько знаков, что лучше сегодня не начинать большие дела. Но она их проигнорировала. Как итог- дорожная авария.

Дарья Мельникова и ее супруг Артур Смольянинов скоро станут родителями во второй раз

«Сегодня я точно должна была сидеть дома и смотреть «Домашний арест». Главное, в следующий раз не пропустить симптомы и знаки: только встал, а уже хочется лечь обратно; позавтракал, но все равно тянет прилечь; только отъехал и думаешь, а выключил ли ты утюг; черная кошка – это вообще стопроцентный разворот назад. Ну и мысль, что ты так и не заправил кровать, не выходит из головы? Знак! Надо слушать себя. Верить себе. Быть с собой в ладу. Уважать свой внутренний голос! Что делать, если такая ситуация каждый день? Отпуск! Что делать, если такая ситуация каждый день после отпуска? Декрет! Это шутка. Но лучше бы я не выходила сегодня из дома» – написала в своем Instagram Дарья.

Подписчики актрисы в комментариях к посту поинтересовались, что же случилось с девушкой. Как оказалось, Мельникова попала вечером в небольшое ДТП. Дарья не пострадала, но настроение из-за происшествия у нее испортилось.

Напомним, супружескую пару Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова считают одной из самых закрытых в шоу-бизнесе. Артисты редко делятся фотографиями сына Артура, которому в 27 октября исполнится три года, более того, не рассказывают об атмосфере, царящей в их семье. Супруги поженились пять лет назад, в последний день лета.