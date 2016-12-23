Беременная жена Вадима Казаченко требует, чтобы он содержал ее

Женщина подала на певца в суд

Ольга Мартынова заявила, что муж выгнал ее из дома и оставил без средств к существованию

Недавно на программе «Пусть говорят» беременная жена звезды 90-х Вадима Казаченко Ольга Мартынова заявила, что муж выгнал ее из дома и оставил без средств к существованию. В итоге, женщина вынуждена была обратиться в суд, чтобы тот уже в принудительном порядке взыскал деньги на содержание.

В своем заявлении супруга Казаченко указала, что в среднем ее расходы составляют 100 тысяч рублей. Тем не менее, она планирует существовать на гораздо меньшие деньги до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Будущая мама посчитала, что будет справедливым присудить ей выплаты прожиточного минимума в Москве, правда, в трехкратном размере. То есть, Ольге и ребенку хватит чуть более 50 тысяч рублей в месяц.

Сам певец, несмотря на то, что понимает, что супруги сейчас приходится нелегко, не выразил никакого желания помочь ейФото: Мила СТРИЖ

Сам певец, несмотря на то, что понимает, что супруги сейчас приходится нелегко, не выразил никакого желания помочь ей. И как призналась беременная женщина, в суд она решила подать как раз потому что ранее певец подсчитал, что за два года брака потратил на жену около 4 миллионов рублей. А после заявил, что хотел бы получить их обратно.

На самом же программе исполнитель хита «Больно, мне больно!» заявил, что на протяжении двух лет брака они с Ольгой действительно не предохранялись, однако певца удивляет тот факт, что Ольга забеременела именно тогда, когда он заявил о намерении развестись.

«Мне это напоминает какую-то приготовленную ситуацию. Она же знала, какие у меня финансовые проблемы и трудности с работой. В первую годовщину свадьбы я искренне сказал, что не чувствую нас родными людьми, мы жили порознь», — обьяснил Казаченко.