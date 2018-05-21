Бесплатные слоты на любой вкус на сайте Vlcslot.com!

Немного азартных игр имеют столь высокую популярность, какой более чем за столетнюю историю обзавелись видеослоты. Вы хотите научиться выигрывать у «одноруких бандитов» или уже готовы рискнуть реальными деньгами ради шестизначного джек-пота? В любом случае, добро пожаловать в казино Vlcslot.com!

Общее впечатление

На портале Vlcslot.com представлены демо-версии слотов известных разработчиков. Благодаря интуитивному и лаконичному интерфейсу вы с легкостью разберетесь в функционале этого сайта. Выберите подходящий видеослот и нажмите кнопку Demo.

Через пару секунд аппарат запустится. Выберите определенное число активных линий, сделайте ставку и вращайте барабаны, нажав кнопку Spin! Не забудьте ознакомиться с краткой информацией об автомате, включающей в себя описание бонусных символов и других особенностей.

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Бренды игровых автоматов

Сайт Vlcslot.com предлагает своим посетителям лучшие виртуальные аппараты от ведущих компаний! На этом портале вы найдете разработки:

Gaminator;

Igrosoft;

PragmaticPlay;

PlayTech;

QuickSpin и других «титанов» индустрии игровых автоматов.

Это лицензионное программное обеспечение. Призовые комбинации выпадают случайным образом. Вероятность отдачи в некоторых аппаратах достигает 95%. Обратите внимание! Данная цифра не означает выигрыш в 95% спинов – аппарат возвращает эти деньги случайным образом, то есть их может получить и несколько игроков, и один везучий гэмблер!

Лучшие игровые автоматы

На портале Vlcslot вы найдете десятки игровых автоматов. В виртуальном игровом зале представлены классические слоты и новинки, привлекающие современное поколение гэмблеров яркой графикой. Поклонникам старых «проверенных» видеослотов придутся по душе аппараты, которые помогли нескольким поколениям игроков разбогатеть в один прекрасный день:

Book of Ra;

Aztec Gold;

Resident;

Fruit Cocktail;

Crazy Monkey;

Fairy Land;

Rock Climber и другая «классика».

Эти и другие аппараты поддерживают 2 режима. Демо-версия позволяет играть, не рискуя деньгами – возможности выводить выигрыш не предусмотрено, однако гэмблер при этом ничего не теряет. Обычный режим запускается нажатием кнопки «Играть». Зарегистрируйтесь и проверьте, насколько к вам благосклонна госпожа Фортуна!

В плане управления отличия между слотами минимальные. Если вы изучите интерфейс одного аппарата, то считайте, что уже знаете и все остальные. Практически у всех видеослотов 5 барабанов и 9 игровых линий. Размер ставки задается вручную. В некоторых аппаратах предусмотрена функция автоматического запуска – ей пользуются гэмблеры, играющие одновременно на нескольких автоматах.

Преимущества портала Vlcslot

Почему данный сайт пользуется высоким спросом у гэмблеров с минимальной подготовкой и большим опытом? Поклонники видеослотов выбирают его за 5 преимуществ:

бесплатную игру;

возможность быстрой регистрации в надежных казино;

десятки видеослотов;

простой и понятный интерфейс;

наличие справочной информации по игровым автоматам.

Вы можете запустить понравившийся слот прямо сейчас! Для работы демо-версии регистрировать аккаунт не обязательно. Просто нажмите кнопку Demo и погрузитесь в увлекательный мир азартных развлечений!