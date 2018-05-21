Бездепозитные бонусы и не только в Вулкан Престиж

Место для всех, кто хочет отдохнуть от суеты будней и поиграть в свое удовольствие. Но какая игра без реального выигрыша. Так в онлайн-казино Вулкан Престиж бездепозитный бонус дается всем новичкам. Для его получения необходимо пройти регистрационный этап. С него и стоит начать.

Регистрация в клубе Вулкан Престиж.

После того, как игрок зайдет на официальный сайт, он увидит кнопку “Быстрая Регистрация” вверху экрана. После нажатия, откроется всплывающее окно, в котором нужно указать почтовый емайл и пароль. Необходимо тщательно выбрать данные и записать их, так как для доступа в личный кабинет. После прохождения регистрации, на почту игрока придет письмо-оповещения, которое нужно подтвердить для получения бездепозитного бонуса. Также. нужно добавить номер мобильного, для максимальной безопасности игрового аккаунта. СРазу после этого, на счет игрока придет бездеп с определенным вейджером. Процесс отыгрыша можно посмотреть личном кабинете игрока.

Специальные предложения на депозиты

Акционные предложения для новичков клуба Престиж имеют временный характер. Такие специальные предложения закончатся после определенного промежутка времени, узнать подробности можно ниже:

Бонус на первый депозит составляет 200% увеличение на депозит от 500 рублей. Так игроки получат в два раза больше за за один депозит. Таким образом можно забрать выигрыш, плюс бонусное сумму, а все что необходимо отыграть вейджер х45 (Только от бонусной суммы).

Бонус на второй депозит составит 150%. Так при пополнении более чем на 1000 рублей и заранее активировав в личном кабинете игрок получает в полтора раза больше. Стандартный вейджер, также присутствует на данное предложение.

Последний бонус для новичков даст 180% увеличение депозита. При пополнении 3000 рублей, игрок может активировать данное предложение в личном кабинете и только потом внести депозит. Вейджер на данное предложение составит х45.

Турнирные мероприятия в системе

Множество казино делает разные события для своих игроков, Вулкан Престиж — не исключение. Так на данный момент на официальном сайте активно множество турниров, а именно:

Апрельские сюрпризы — призовой фонд составит 175 000 рублей.

Голливудский турнир — призовой фонд составит 75 000 рублей.

Яркий финал — призово фонд составит 200 000 рублей.

“Апрельские сюрпризы” — рейтинг игроков будет зависеть от суммы ставок, так чем больше игрок поставит — тем выше окажется в турнирной сетке. Призовой фонд распределиться между 10 игроками Вулкан Престиж, а награды такие:

Первое — приз 8 000 рублей.

Второе — приз 6 000 рублей.

Третье — приз 5 000 рублей.

Четвертое — приз 3000 рублей.

Пятое — приз 2700 рублей.

Шестое — приз 2500 рублей.

Седьмое — приз 2250 рублей.

Восьмое — приз 2250 рублей.

Девятое — приз 1350 рублей.

Десятое — приз 1350 рублей.

Но помимо денежного вознаграждения, игроки получат ценные призы:

Смартфон Samsung Galaxy A8 за первое место.

Экшн-камеру GoPro Hero 5 за второе место

Смарт-часы Samsung Gear Sport за третье место.

Наушники Master & Dynamic за четвертое место.

Наручные часы Casio за пятое место.

Следующий турнир в списке — Голливудский турнир. Победитель будет определен суммой ставок. Минимальная ставка 1 рубль. Вейджер на бездепозитные бонусы в клубе Вулкан составит х75.

Призовые места будут иметь схожий характер как и в предыдущем турнире. Для участия не нужно вносить депозиты и тому подобное. Все что необходимо — играть на автоматах из турнирного списка. Длительность данного турнира составит 3 дня.

Большие выигрыши за короткое время, вот основной лозунг всех ивентов в клубе Вулкан Престиж.

“Яркий финал” — крупное мероприятие в казино Вулкан Престиж. Помимо очевидных денежных призов, игроки смогут получить до 50ти WILD наград:

бездепозитный бонус на 1500 рублей.

Сертификаты в “Эльдорадо” на 10 000 рублей.

LED телевизоры Sony KDL-32WD603.

Зеркальные фотоаппараты NIKON.

Моноблоки Apple IMac 21.5

Но данный ивент своего рода закрытое мероприятие, так как количество участников ограниченно. Так максимальным количеством будет 100 человек, но и призы за первые места будут не только призы, но и денежные суммы в казино Вулкан престиж.

Первые места распределены в таком порядке:

1 Место приз 25 000 рублей.

2 Место приз 23 000 рублей.

3 Место приз 20 000 рублей.

Премиум клуб лояльности от администрации

Для всех членов клуба Вулкан Престиж доступно множество специальных акций и суперпризов. Так например, каждую неделю игроки могут получить бездепозитный бонус от администрации на личный счет в таких размера:

1 000 рублей

3 000 рублей

5 000 рублей

10 000 рублей

Элитный клуб должен иметь элитные подарки, так в онлайн казино доступны следующие призы за регулярное посещение официального сайта:

Поездки в разные игровые заведения по всему миру.

Лучший алкоголь от настоящего производителя.

Топовые гаджеты для игры и не только.

А также, для “старожил” Вулкана будет в личном распоряжении аккаунт-менеджер, который всегда поможет найти выход из любой затруднительной ситуации. Также, будет доступен кэшбек средств и ускоренный вывод валюты на реальные деньги.

Вывод

Казино Вулкан престиж успело заработать своих верных игроков, но все еще способствует приливу новых, благодаря своим специальным предложения. Регулярные турниры, множество лотерей, клубная система — все это способствует “здоровой игре”, в особенности для новых игроков. Также наличие бездепозитного бонуса не может не способствовать приливу игроков