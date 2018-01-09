Безопасность онлайн игры в Франк казино

mavit
Автор: mavit Январь 9, 2018 03:41

Безопасность онлайн игры в Франк казино

FRANK – сравнительно новое интернет-казино, но уже полюбилось многим заядлым игрокам. Ведь эта игровая площадка надёжная, интересная, яркая. Все, кто хочет приятно провести время и ощутить невероятный игровой азарт, могут зайти на казино Франк официальный сайт.

 

Это лицензированное казино, которое приготовило много интересного для игроков. Здесь множество ярких игровых слотов. Также, посетителей ждут блэкджек, покер, рулетка и другие игры. Акции и бонусы

Казино предоставляет игрокам акции и бонусы: Бонус дня – он начисляется за участие в любых играх, пополение депозита. Даже при демо-игре этот бонус начисляется, только до 20%. Полная зарядка бонуса произойдёт при внесении средств на депозит. Когда произойдёт 100% заполнение бонусного заряда, можно в течение одних суток бонус активировать. Счастливые часы в казино Франк – это с 18 до 20 часов (местное время игрока). Если в этот промежуток будут на счёт внесены деньги, то появляется возможность получить на депозит дополнительно до 7%. 100% на депозит – бонус предоставляется, если депозит пополняется на 3000 рублей, 50 долларов или 50 евро и на большую сумму. Дополнительный возврат – для игроков, делающих ставки редко на крупные суммы. Размер возврата 2% от потраченной на игры суммы. Двойные Франки – бонус для постоянных игроков, любят играть долго. Это удвоение франков, которые потом обмениваются на настоящие деньги. 20 франков бесплатно – бонус, начисляемый за регистрацию. Бесплатные вращения – бонус при регистрации. Используется в определённых играх. Турниры Проводятся, согласно указанному расписанию. На сайте можно видеть актуальные сейчас турниры и предстоящие. Имеется приличный призовой фонд для турниров. Также можно усидеть рейтинг участников. В верхних строках находятся те, кто больше выиграл очков. Удобство и безопасность денежных операций Подключены разнообразные платёжные системы. Любой игрок выбирает способы ввода и вывода денег те, которые наиболее ему удобны. Все операции абсолютно безопасны. Все данные надёжно защищены. Используется особый вид шифрования, обеспечивающий высокую степень безопасности денежных средств игроков.

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mavit
Автор: mavit Январь 9, 2018 03:41
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