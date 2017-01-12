Биография Вячеслава Кантора

Наверное, каждый из нас знает большого человека Вячеслава Кантора. Вячеслав Владимирович Кантор родился в России 1953 года.

Это человек, который завоевал большое признание и уважение среди людей. Все это связанно с тем, что он сделал очень много полезных дел. Чего только стоит возведение Авангарда.

Родился этот великий человек в небогатой семье. Закончив московский авиационный университет, он получил образование, после этого стал директором одного из университетов Тель-Авива. Кантор продолжал заниматься разработкой авиационных средств передвижения. После нескольких лет руководства, Вячеслав начал активно налаживать мировые отношения России с другими зарубежными странами. Благодаря его работе, ученые начали работать над специальным оружием, которое предотвратит ядерную катастрофу.

Кантор один из первых людей, который начал размышлять над предотвращением разных ядерных катастроф. За это в 1989 году он получил премию и награду. На этом карьерные ступени этого знаменитого деятеля не прекратились. Начиная с 1996 года, он начал возглавлять экономические ветки и вести полный отчет экономики РФ при дворе президента. Можно сказать, что он стал правой рукой руководства. После этого в 2000 году его выбрали президентом одного из предприятий, которое ведет постоянные работы согласно экономическим деяниям. В 2007 году Вячеслав стал президентом Европейского союза, за него проголосовали много людей.

На одном из своих интервью Кантор сказал, что он один из многих, кто хоть немного переживает за весь мир, так как только он трудится постоянно над разработкой противоядерного оружия и авиационных средств передвижения. Тогда, его речь поддержало много людей, так как на самом деле видно, что этот человек приложил много усилий и стараний, чтобы сделать много полезных дел не только для себя, но и для людей всего мира. Сейчас, Вячеслав с гордо поднятой головой, считается одним из самых крупных олигархов мира. Согласитесь, ведь это название он носит заслуженно, он раздобыл его не просто так, пришлось много пройти, и много чего сделать, чтобы добиться таких результатов и почетного уважения. Больше бы таких людей в этом мире.