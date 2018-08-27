Бизнесмен из Петербурга, выставивший первый паспорт Виктора Цоя за 2,5 миллиона: У меня трое детей, мне нужны деньги!

Сейчас документ рок-музыканта проверяют на подлинность [фото, видео]

Генеральный директор «Литфонда» показывает, какую ценность они будут выставлять на аукционе. Клад для рокеров.

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ТОЛЬКО У НАС. Паспорт Цоя жив — детективная история о том, как всплыли документы лидера группы «Кино», пропавшие в 1986 году

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Далекий 1985 год… Двор близ Ленинградского рок-клуба полон молодых музыкантов, один из которых буквально через два года станет известен на весь Советский Союз. 23-летний Виктор Цой играет на гитаре, а потом, в компании таких же гитаристов идет в квартиру к двум мальчикам-подросткам. Пока родителей нет дома, молодые рокеры толпятся в квартире на Рубинштейна, 22, пьют пиво, поют… а потом чуть навеселе расходятся по домам. В этой квартире Цой забывает свой паспорт и записную книжку. Спустя 7 лет ее за холодильником найдут те самые мальчики-подростки. А еще через четверть века решат продать на Авито.

Если верить биографу Цоя, то этот паспорт Виктор Робертович потерял в 1986 году.

История про настоящий клад, и счастливых его обладателей, не так ли? Но здесь множество нестыковок и самый главный из них тот, что паспорт у Цоя все же тогда украли. Вместе с барсеткой, в которой, помимо документов, были еще черновики, записная книжка и деньги. «Комсомолка» решила разобраться в запутанной истории.

МНЕ НУЖНА КВАРТИРА

Все вышеперечисленное (кроме советских денег) всплыло в Петербурге ночью 22 августа 2018 года, то есть спустя 30 лет. Петербуржец Дмитрий решил продать артефакты на Авито. Поставил цену в 3,5 миллионов рублей и ждал звонка. Звонки поступали и от журналистов, и от покупателей. Правда, объявление с сайта исчезло также быстро, как и появилось.

— Я отдал все в «Литфонд», ждем аукциона, — рассказал «КП-Петербург» 50-летний продавец Дмитрий – бизнесмен, владеющим небольшим рестораном и отелем в северной столице. И поведал нам историю о том, как будучи подростком пил пиво с женатым Цоем и не отодвигал холодильник от стены 7(!) лет. А когда вдруг решился на уборку – нашел раритет. И благополучно забыл о нем до сегодняшнего дня. Вспомнил, потому что родился третий ребенок. Понадобились деньги для улучшения жилищных условий.

Но это красивая версия для журналистов. Покупателям Дмитрий рассказывает, что не помнит, откуда у него в квартире завалялся паспорт легендарного рокера.

— Все настоящее и скоро этому будет официальное подтверждение – я заказал экспертизу, — подогревает интерес к своему лоту продавец.

Паспорт Виктора Цоя оценили в 2,5 миллиона рублей.

ЗАЧЕМ ОН МОЛЧАЛ 30 ЛЕТ?

Существует еще и третья версия. Ее Дмитрий поведал биографу Цоя Виталию Калгину.

— Я тоже звонил продавцу, — говорит биограф. – Мне он рассказал, что встречался с Цоем, когда приходил вместе с младшим братом заниматься музыкой у приятеля Виктора Робертовича. Мол, тогда и нашел паспорт за холодильником. Мне продавец отказался назвать фамилию своего учителя. Странно, не так ли? История нечистая!

С этим не поспоришь! Мы сопоставили все даты и пришли к выводу, что продавец врет: паспорт у Цоя «потерялся» в квартире Дмитрия (или квартире его преподавателя) якобы в 1985 году. И был найден после смерти музыканта. Но адреса и номера телефонов в записной книжке появились во время расцвета квартирных московских концертов. А это период 1986-1987 годов.

— Фотография украденного паспорта Цоя лет 10 назад появилась в интернете, — вспоминает Калгин. – Мы знали, что где-то документ существует. А что касается черновиков, в которых записана неизданная песня и первоначальный вариант «Перемен» — мы их искали. Странно, что человек, который уверяет, что 30 лет хранил раритеты у себя не заявил о том, чем владеет.

В записной книжке Цоя остались телефоны известных сейчас деятелей искусства.

Аукцион по продаже личных вещей лидера «Кино» назначен на 26 сентября. Генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров рассказал «КП-Петербург»: владелец раритетов принес документы в салон днем 23 августа, заключил договор.

— Конечно, перед самим аукционом будет проводиться экспертиза на подлинность документов, но могу сказать одно: почерк Цоя похож. Мы периодически выставляем лоты, так или иначе связанные с именем музыканта и уже хорошо знаем его почерк. Не вызывает сомнения и подлинность паспорта, — заявил Бурмистров.

Неизданная песня Цоя.

Биограф Цоя Калгин тоже не сомневается в подлинности раритетов: совпадает форма букв, манера письма… А в записной книжке номера телефонов всей рок-тусовки: здесь и легендарный Майк Науменко и Борис Гребенщиков… Рисунки на полях в стиле музыканта. Вопрос в одном – каким образом ценности оказались в руках Дмитрия?

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Режиссер фильма «Игла» Рашид Нугманов: «Паспорт был украден и Цой из-за этого не посадили на самолет!»

— Могу засвидетельствовать, что паспорт был сворован у Виктора осенью 1986 года. Я лично провожал его на поезд Москва-Ялта на съемки Ассы, потому что он не мог вылететь самолетом из-за отсутствия паспорта. Мы шли до вокзала пешком от квартиры Липницкого. Виктор был очень расстроен. Я пытался шутить, что укравший его фанат сохранит документ как реликвию, и он однажды всплывет, но Виктора, разумеется, это не успокаивало. Он сел в самый последний вагон, в самое последнее купе, на самый последний лежак. Никогда не забуду его грустное лицо в окне.

Одна из рукописей — текст песни «Перемен».

Р.S. Когда материал был уже готов, редакции стало известно, что ровно год назад одному из коллекционеров уже предлагался и паспорт, и записная книжка Цоя… фото прикладываем.

Записная книжка Цоя.

ЗВОНОК ОТЦУ РОКЕРА

Роберт Цой: «Не надо зарабатывать на имени моего сына!»

— Считаю, что все это блеф, какой-то молодой человек решил подзаработать на имени Виктора. Назвался даже каким-то его другом или приятелем, а кто он такой на самом деле, я не знаю. Не было такого в числе друзей Вити, не помню таких. Короче говоря, это самозванец и все это бред.

ПРИЦЕНИСЬ

Паспорт – 2,5 миллиона рублей

Записная книжка Цоя – 500 тысяч рублей

Две рукописи – каждая по 250 тысяч рублей

В Петербурге нашли уникальные документы, принадлежащие Виктору Цою.Олег ЗОЛОТО