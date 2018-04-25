Больше половины россиян одобряют работу Минкульта и сдвиги в нашем кинематографе

ВЦИОМ опубликовал данные исследования, посвященного досугу и оценке работы министерства

Если в в 2011 году только 13 процентов отправившихся в кинотеатр выбирали российские фильмы, то в 2018 тех, кто предпочитает смотреть наше кино, уже 50 процентов

По результатам исследования, больше всего положительные сдвиги заметны зрителям в отечественном кинематографе. Если в 2011 году только 13 процентов отправившихся в кинотеатр выбирали российские фильмы, то в 2018 тех, кто предпочитает смотреть наше кино, уже 50 процентов. Больше половины опрошенных ВЦИОМ считают, что российском кинематограф в последние годы меняется к лучшему.

Такую же положительную оценку у опрошенных получила работа Министерства культуры и главы этого ведомства Владимира Мединского. Больше половины россиян считают, что министр культуры и Минкульт справляются с поставленными перед ними задачами. Причем, более положительную оценку дали именно те, кто активно вовлечен в культурную жизнь (посетили хотя бы одно мероприятие в течение месяца). Те же, кому редко удавалось сделать свой отдых культурным, среди главных причин назвали нехватку свободного времени и усталость.

КОМЕНТАРИИ

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО:

Больше культурного — меньше маргинального

— Лично мне и без всяких опросов видно, что россияне сейчас все больше занимаются культурным времяпрепровождением, а не маргинальным и не сильно полезным для здоровья. Очереди в музеи, очереди в театры: прекрасно и замечательно, что наш народ тратит больше времени на культуру. И хорошо, что у нас такое количество музеев. На мой взгляд, общая тенденция очень положительная, — отметил популярный писатель Сергей Лукьяненко. — Я последний раз был в музее всего месяц назад. Могу сказать, что было просто и удобно купить билеты через Интернет. У нас сейчас сервис налажен очень хорошо: и музейный, и любой другой культурный, — отметил писатель.

Алексей ПИМАНОВ:

Российская избалованность — «дайте нам денег, а мы вас будем поливать»

— В свое время у меня над столом висела такая табличка: «Я не червонец, чтобы всем нравится». У всех разные взгляды: мы смотрим разные фильмы — кто-то любит голливудское кино, кто-то наше. Невозможно добиться единого отношения. Многие к вопросам культуры подходят с политических позиций… И должность Министра культуры, и вообще работа Министерства культуры в той обстановке, на том переломе, в котором мы живем — очень сложное дело. Поэтому в нынешних условиях 56 процентов поддержки — особенно хороший результат, — считает режиссер, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов. — Есть крайние либералы, которые все, что исходит со стороны государства, воспринимают как атаку на их узкий мирок. И кто бы ни был на этом месте, они будут относиться к нему так же, — считает режиссер.

Алексей Пиманов также отметил, что среди причин, которые могли спровоцировать имеющееся министром недовольство, безусловно присутствует усиление контроля и отчетности за расходованием выделяемых Министерством культуры бюджетных средств:

— Я чувствую это и по своей работе… Но очень понятны стали правила игры, стало ясно, кто и как получает деньги от государства и как нужно за это отчитываться. А тот, кто хочет получать деньги от государства, но не работать по государственному заказу… Это наша российская избалованность — «дайте нам денег, а мы вас будем поливать». Ну, и возьмите тогда деньги в Bank of New York, кто вам мешает?!