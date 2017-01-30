Брат Иветты Зельдиной: После смерти мужа у нее больше не было стимула жить

Владимир Боярский рассказал «КП»-Тверь о последних месяцах жизни вдовы знаменитого актера

Яркого и, казалось, вечно молодого Владимира Зельдина не стало 31 октября прошлого года. Выдающийся актер театра кино скончался в возрасте 101 года.

Его супруга Иветта, его муза, ангел-вдохновитель, как он всегда ее называл, ушла вслед за ним очень быстро — 28 января. Ей было 82 года.

— Сказать, что это случилось внезапно, было бы неправдой, — беседуем с братом Иветты Зельдиной Владимиром Боярским. — Конечно, каждый человек думает о жизни. Но мысли, что она уходит, у нее в последнее время все-таки были. Иветта так и не смогла оправиться после смерти мужа. Три дня до трех месяцев не хватило. Почему? Пропал стимул жизни. А стимулом был только он. Она буквально жила им: последние роли, спектакли, творческие встречи — это всегда было при ее участии. Когда его не стало, все потеряло для нее смысл.

Иветта Капралова родилась в Калинине (ныне Тверь — Ред.) в 1933 году. По воспоминаниям знакомых и родственников, она всегда была очень умной, эрудированной, с отличным чувством юмора и необыкновенно красивой и светлой. Девушка закончила журфак МГУ (иностранный факультет). Затем работала в кино, потом в Росконцерте, в том числе с иностранными актерами.

— Мы знали о существовании друг друга. Но познакомились лично гораздо позже, лишь в 1984 году, — вспоминает Владимир Боярский. — На тот момент я уже был директором областной филармонии, а Иветта приехала к нам в Калинин выступать вместе с певцом Вадимом Мулерманом. Признаться честно, мне он как-то не очень понравился тогда, а вот эффектную, стройную конферансье я сразу заметил.

Тогда Иветте было уже около 50 лет, но она была красива, изящна, артистична и прекрасно работала на сцене, как помню, рассказывала фельетоны. О том, что это моя сестра, я узнал только на следующий день, когда она пришла ко мне в кабинет и представилась. Тогда она уже была женой Владимира Зельдина.

Впрочем, даже много лет спустя все их знакомые всегда отмечали, что эта пара, несмотря на разницу в 18 лет, не могла не заметить друг друга и не полюбить. Брак Зельдиных был счастливым, и хотя Бог не послал им детей, им было хорошо и вдвоем. В 2017 году должно было исполниться 55 лет их совместной жизни…

Смерть мужа подкосила и без того слабое здоровье Иветты. В 1985 году она неудачно упала на концерте и сломала шейку бедра. Операция прошла в Англии. Однако через год опять перелом и снова операция. Тогда и начались проблемы. Последнее время она очень жаловалась на боли в ногах. На похоронах мужа Иветта Евгеньевна уже сидела в кресле, а после них слегла и почти не вставала.

Последние месяцы она жила лишь воспоминаниями — пересматривал фильмы и фото мужа, постоянно с ним беседовала, а за три дня до ухода из жизни сказала домрабтнице: «Ты знаешь, Володенька (Владимира Зельдина она называла только так. — Ред.) опять приходил ко мне и сидел в этом кресле.

А самыми последними ее словами стали: «Ты ждешь меня, милый? Я иду!»

Прощание с Иветтой Зельдиной состоится 31 января в 13.00. Панихида пройдет во 2-м Московском крематории Николо-Архангельского кладбища. После этого прах подхоронят к супругу на Ново-Девичьем кладбище. И после смерти Зельдины хотели быть вместе.

На похоронах Владимира Зельдина. Владимир Боярский поддерживает сестру под руку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН