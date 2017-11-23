Брэд Питт предложил Анджелине Джоли половину своего состояния в обмен на детей

mavit
Автор: mavit Ноябрь 23, 2017 23:46

Брэд Питт предложил Анджелине Джоли половину своего состояния в обмен на детей

Актер готов осыпать бывшую жену деньгами, лишь бы благополучно завершить развод

Брэд Питт предложил Анджелине Джоли половину своего состояния в обмен на детей

Брэд Питт готов отдать половину состояния, лишь бы Анджелина согласилась на совместную опеку над детьми.

Хотя Анджелина Джоли подала на развод еще в сентябре прошлого года, бракоразводный процесс до сих пор не сдвинулся с мертвой точки. Причина – неуступчивость обоих супругов. Анджелина до сих пор настаивает на единоличной опеке над детьми, тогда как Брэд Питт готов на что угодно, лишь бы получить при разводе совместную опеку. К тому же супруги до сих пор не уладили финансовые дела и не поделили общее состояние в 400 миллионов долларов. Как рассказал источник американского издания In Touch, Брэд сделал бывшей жене чрезвычайно щедрое предложение.

— Он отдал распоряжение своим юристам выплатить Анджелине столько денег при разводе, сколько она пожелает, — сообщил инсайдер. — И это несмотря на то, что у них был брачный контракт (обычно этот документ подразумевает, что супруги после расторжения брака остаются при своих капиталах, которые были нажиты еще до свадьбы – Ред.). Брэд готов отдать Анджелине половину своего состояния в 250 миллионов долларов.

Но, несмотря на щедрость экс-супруга, Джоли не приняла это предложение.

— Анджелина отвергает любое предложение, касающееся финансов, — говорит источник из окружения звездной пары. – Она настаивает на единоличной опеке и не дает мужу ни единого шанса.

Брэду наплевать на деньги, главный приоритет для него – возможность воспитывать своих детей. Их у пары шестеро, и актер не представляет свою жизнь без 15-летнего Мэддокса, 13-летнего Пакса, 11-летней Захары, 10-летей Шайло и восьмилетних близнецов Нокса и Вивьен.

Брэд Питт предложил Анджелине Джоли половину своего состояния в обмен на детей

Дети для Брэда в приоритете — ему плевать на деньги.

— Он пытается купить Энджи, и не очень-то переживает, как эта сделка будет выглядеть в глазах общественности, — сообщает инсайдер.

После того, как в прошлом году Джоли затеяла расследование ФБР против бывшего мужа, обвинив его в жестоком обращении с детьми, Питт считает, что ему уже нечего терять. К тому же он дал откровенное интервью, признавшись в многолетнем алкоголизме и в том, что брак рухнул по его вине. Репутация – хуже некуда, и его совершенно не волнует, что с его жизнью будет дальше.

— Его единственная забота – дети и их благополучие, — говорит источник из окружения. – Предлагая Анджелине значительную часть своего состояния, он в первую очередь стремится обеспечить детям тот уровень жизни, к которому они привыкли.

По словам окружения, только на безопасность детей – телохранителей, охрану и прочие вещи – Питт и Джоли тратили по миллиону долларов в год.

— С разводом траты на безопасность только возросли, и Брэд настаивает, что за все должен платить он, — сообщает инсайдер. – Он так же хочет, чтобы Анджелина продолжала свои благотворительные проекты (на которые актриса привыкла жертвовать миллионы долларов –Ред.), не заботясь о финансовой стороне. Брэд готов на все.

Сейчас жизнь Питта полностью посвящена работе: актер снимается в новом космическом блокбастере «К звездам», в котором он играет инженера, путешествующего по галактике. Анджелина же готовится к съемкам в продолжении фильма «Малефисента». «Я теперь единственный кормилец в семье», — подчеркнула актриса на одной из пресс-конференций, намекнув, таким образом, на свой развод с Брэдм Питтом.

— Теперь я единственный кормилец в семье, поэтому настало время. Мы уже поработали над сценарием, и могу заверить, что у нас получится очень сильный сиквел, — рассказала Анджелина.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 23, 2017 23:46
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