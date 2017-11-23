Брэд Питт предложил Анджелине Джоли половину своего состояния в обмен на детей

Актер готов осыпать бывшую жену деньгами, лишь бы благополучно завершить развод

Брэд Питт готов отдать половину состояния, лишь бы Анджелина согласилась на совместную опеку над детьми.

Хотя Анджелина Джоли подала на развод еще в сентябре прошлого года, бракоразводный процесс до сих пор не сдвинулся с мертвой точки. Причина – неуступчивость обоих супругов. Анджелина до сих пор настаивает на единоличной опеке над детьми, тогда как Брэд Питт готов на что угодно, лишь бы получить при разводе совместную опеку. К тому же супруги до сих пор не уладили финансовые дела и не поделили общее состояние в 400 миллионов долларов. Как рассказал источник американского издания In Touch, Брэд сделал бывшей жене чрезвычайно щедрое предложение.

— Он отдал распоряжение своим юристам выплатить Анджелине столько денег при разводе, сколько она пожелает, — сообщил инсайдер. — И это несмотря на то, что у них был брачный контракт (обычно этот документ подразумевает, что супруги после расторжения брака остаются при своих капиталах, которые были нажиты еще до свадьбы – Ред.). Брэд готов отдать Анджелине половину своего состояния в 250 миллионов долларов.

Но, несмотря на щедрость экс-супруга, Джоли не приняла это предложение.

— Анджелина отвергает любое предложение, касающееся финансов, — говорит источник из окружения звездной пары. – Она настаивает на единоличной опеке и не дает мужу ни единого шанса.

Брэду наплевать на деньги, главный приоритет для него – возможность воспитывать своих детей. Их у пары шестеро, и актер не представляет свою жизнь без 15-летнего Мэддокса, 13-летнего Пакса, 11-летней Захары, 10-летей Шайло и восьмилетних близнецов Нокса и Вивьен.

Дети для Брэда в приоритете — ему плевать на деньги.

— Он пытается купить Энджи, и не очень-то переживает, как эта сделка будет выглядеть в глазах общественности, — сообщает инсайдер.

После того, как в прошлом году Джоли затеяла расследование ФБР против бывшего мужа, обвинив его в жестоком обращении с детьми, Питт считает, что ему уже нечего терять. К тому же он дал откровенное интервью, признавшись в многолетнем алкоголизме и в том, что брак рухнул по его вине. Репутация – хуже некуда, и его совершенно не волнует, что с его жизнью будет дальше.

— Его единственная забота – дети и их благополучие, — говорит источник из окружения. – Предлагая Анджелине значительную часть своего состояния, он в первую очередь стремится обеспечить детям тот уровень жизни, к которому они привыкли.

По словам окружения, только на безопасность детей – телохранителей, охрану и прочие вещи – Питт и Джоли тратили по миллиону долларов в год.

— С разводом траты на безопасность только возросли, и Брэд настаивает, что за все должен платить он, — сообщает инсайдер. – Он так же хочет, чтобы Анджелина продолжала свои благотворительные проекты (на которые актриса привыкла жертвовать миллионы долларов –Ред.), не заботясь о финансовой стороне. Брэд готов на все.

Сейчас жизнь Питта полностью посвящена работе: актер снимается в новом космическом блокбастере «К звездам», в котором он играет инженера, путешествующего по галактике. Анджелина же готовится к съемкам в продолжении фильма «Малефисента». «Я теперь единственный кормилец в семье», — подчеркнула актриса на одной из пресс-конференций, намекнув, таким образом, на свой развод с Брэдм Питтом.

— Теперь я единственный кормилец в семье, поэтому настало время. Мы уже поработали над сценарием, и могу заверить, что у нас получится очень сильный сиквел, — рассказала Анджелина.