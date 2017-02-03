Брэд Питт тайно лечится от алкогольной зависимости

Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 10:46

Брэд Питт тайно лечится от алкогольной зависимости

Брэд Питт тайно лечится от алкогольной зависимости

За пять дней в рехабе актер заплатил 15 тысяч долларов

Брэд Питт

Когда Анджелина Джоли обвиняла Бреда Питта в алкоголизме, она совсем не преувеличивала, актер действительно любит крепко выпить, ловили его и на курении марихуаны. Однако, только развод с супругой, похоже, заставил актера задуматься о врачах. Да и тот факт, что шестерых их детей оставили под опекой Джоли тоже сыграл немаловажную роль. Видимо, чтобы окончательно не лишиться общения с детьми звезда прошел курс лечения в реабилитационной клинике.

На прошлой неделе звезда фильма «Ярость» был замечен в пятизвездочном отеле Casa Del Mar в Калифорнии, специализирующемся на интенсивных программах для зависимых. То ли анонимность в этом месте страдает, то ли Питт намеренно придал это огласке, но по данным, просочившимся в прессу, 53-летний актер пробыл там пять дней и заплатил 15 000 долларов за ретрит. Кроме того, Питт должен будет пару раз в месяц приезжать сюда для того, чтобы принять участие в собрании «Анонимных наркоманов».

Кстати, друзья активно поддерживают Питта в его трезвом образе жизни. В частности, все в том же отеле они устроили для него вечеринку под названием Sexy Sober Sunday, где не было ни капли алкоголя.

«Сейчас Брэд преодолел свои проблемы, он ходит на психотерапию, его оправдали по обвинениям в насилии, и скоро у него будет право проводить время наедине с детьми», – сообщил источник. – «Отношения с ними для него сейчас важнее всего на свете, и уж точно важнее, чем самокрутка или коктейль», — тем временем рассказали инсайдеры журналу The National Enquirer.

Он не такой: Брэд Питт добровольно сдал анализы на алкоголь и наркотики

Как сообщает источник американского портала TMZ.com, Брэд сдал анализ после обвинения его в насилии над собственными детьми. И хотя полиция не требовала от Питта пройти тест, он добровольно вызвался сделать это. Результаты анализов пока неизвестны. (подробности)

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Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 10:46
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