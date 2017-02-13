Бритни Спирс похвасталась плоской грудью на вечеринке в честь «Грэмми»

Певица появилась на красной дорожке в «голом» платье [фото]

Певица появилась на светском приеме в отеле «The Beverly Hilton».

Через несколько часов в Лос-Анджелесе пройдет 59-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Главными соперницами предстоящего состязания называют певиц Бейонсе и Адель. В числе претендентов на премию есть и россиянка Анна Нетребко – она номинируется в категории «Лучший классический сольный альбом». Ну а пока идет подготовка к церемонии, звезды посещают многочисленные вечеринки в честь «Грэмми». Самой громкой стал светский прием в отеле «The Beverly Hilton», куда пришла поп-дива Бритни Спирс. 35-летняя звезда появилась на мероприятии в прозрачном платье, продемонстрировавшем то, чем певицу наградила природа.

Бритни пришла на вечеринку в честь «Грэмми» в «голом» платье.Фото: GLOBAL LOOK PRESStrue_kpru

Предполагалось, что прозрачный материал обнажит соблазнительные формы артистки, которыми она очарует поклонников. Но вышло наоборот: тончайшая ткань явила миру плоский бюст звезды, который прикрывала лишь вышивка на платье. А ведь обычно содержимое декольте Бритни выглядит гораздо пышнее. Выходит, что аппетитные прелести Спирс – это всего-лишь белье с эффектом «пуш-ап», которое приподнимает формы певицы и придает им округлость.

Макияж певицы так же вызвал недоумение у ее поклонников: визажисты щедро подвели глаза Бритни темно-бордовыми тенями, отчего у нее был невыспавшийся и заплаканный вид. К тому же грим в мрачных тонах визульно делал Спирс старше ее возраста.

Макияж в мрачных тонах состарил 35-летнюю звезду.Фото: GLOBAL LOOK PRESStrue_kpru

Зато прозрачное платье не скрывало то, как сильно за последнее время похудела певица. Артистка держит себя в ежовых рукавицах и много занимается в спортзале. Недавно она опубликовала в своем Инстаграме кадр, сделанный во время тренировки: Бритни делает стойку на руках.

— А как вы начинаете свое утро? – спросила звезда.

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В личной жизни Бритни сейчас все прекрасно: артистка встречается с 23-летним красавцем-манекенщиком Сэмом Асгари. Недавно исполнительница рассказала, как она познакомилась с бойфрендом, и как начал развиваться их роман. Оказывается, Бритни сама позвонила Сэму. Парень снимался в клипе Спирс на песню «Slumber Party». Потом они в какой-то момент остались в комнате наедине.

— Прошло минут двадцать, поэтому волей-неволей нам пришлось заговорить друг с другом. Сэм не знал, что я за человек, да и для меня он был незнакомцем. В ходе беседы выяснилось, что мы оба любим суши. Пошутили, что хорошо бы перекусить вместе. Он дал мне свой номер телефона, который я положила в сумку и забыла про него на пять месяцев. Обнаружив однажды эту записку, вспомнила о том, что познакомилась на съемках с милым парнем и решила позвонить ему. Он действительно очень симпатичный и веселый человек, — рассказала Спирс.