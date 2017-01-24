Бритни Спирс впервые рассказала о романе с 23-летним манекенщиком

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 05:45

Бритни Спирс впервые рассказала о романе с 23-летним манекенщиком

Бритни Спирс впервые рассказала о романе с 23-летним манекенщиком

Певица сама позвонила красавцу и предложила встретиться

Бритни Спирс и Сэм Асгери.

Бритни Спирс познакомилась с 23-летним манекенщиком Сэмом Асгари во время съемок ее клипа Slumber Party. Однако, тогда романа между ними не случилось. У певицы планировался гастрольный тур, к которому она активно готовилась, да и работа на собой (девушка тогда активно худела) шла полным ходом. Однако, спустя пять месяцев поп-икона вспомнила о приятном молодом человеке и решила позвонить ему.

В недавнем интервью на одной из радиостанций певица впервые рассказала о том, как завязался ее роман с манекенщиком. Они остались наедине в одной комнате во время съемок в клипе.

Сэм Асгари и Бритни Спирс в клипе Slumber PartyФото: Скриншот с видео

«Сэм не знал, что я за человек, да и для меня он был незнакомцем. В ходе беседы выяснилось, что мы оба любим суши. Пошутили, что хорошо бы перекусить вместе. Он дал мне свой номер телефона, который я положила в сумку и забыла про него на пять месяцев. Обнаружив однажды эту записку, вспомнила о том, что познакомилась на съемках с милым парнем и решила позвонить ему. Он действительно очень симпатичный и веселый человек», — поделилась Спирс.

Напомним, не так давно пара стала жить вместе в особняке певицы. Сэм и Бритни проводят все свободное время вместе, и поговаривают, что влюбленные в этом году планируют свадьбу. Правда, неизвестно, как к этому относится отец певицы, который после нервных потрясений, которые случились с дочерью после предыдущего развода, официально стал ее опекуном. Без разрешения отца певица не может распоряжаться своими финансами, и увозить детей за границу. Ну на тот случай, если свадьбу пара решит сыграть не в США.

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Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 05:45
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