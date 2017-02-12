Брюнетка Брежнева показала ноги, невеста Нюша — декольте, а певица Бузова превратилась в Клеопатру

На Big Love Show звезды поразили своими новыми образами [фото, видео]

На Big Love Show звезды поразили своими новыми образами. Брюнетка Брежнева показала ноги, невеста Нюша — декольте, а певица Бузова превратилась в КлеопатруЕвгения ГУСЕВА

Нюша

Не так давно артистка призналась, что стала невестой. На Big Love Show Нюша пришла впервые в этом чудесном статусе — на пальце блестело помолвочное колечко. Для выхода к прессе певица выбрала весьма оригинальное платье — в стиле золотого века Голливуда. Больше подходящее, как нам показалось, для дамы, чем для юной девушки. На каком честном слове (или скотче) оно держалось у нее на груди — одному стилисту Нюши видимо. Но декольте получилось впечатляющее, и подчеркнуло ее формы.

Не так давно артистка призналась, что стала невестойФото: Евгения ГУСЕВАtrue_kpru

Вера Брежнева

Супруга Константина Меладзе поразила новым образом. Ее было просто не узнать в черном коротком парике и ультракоротком платьице — халатике, не скрывшем ни сантиметра её роскошных ног. Как сказала сама певица, ее новый «лук» — кризис задержавшейся зимы. «Хочется уже, чтобы поскорее пришла весна, хочется каких-то перемен. И я решила сама что-то поменять. Это называется «психанула» — я, как настоящая блондинка, имею на это право».

Вера Брежнева поразила новым образомФото: Евгения ГУСЕВАtrue_kpru

Ольга Бузова

Ведущая «Дома-2», которая решила пойти по стопам Анастасии Волочковой и попробовать свои силы в вокале, появилась на мероприятии в костюме Клеопатры — такой, правда, шальной. На голове у нее красовался ободок со змеей, что делало образ законченным. А костюм состоял из полупрозрачного боди, украшенного «висюльками» в тему древнего Египта. Выступала Ольга босиком для правдоподобности образа. Правда, песня со словами «Под звуки поцелуев мы уснём и проснемся» никак не соответствовала наряду — ну или там была глубокая мысль по поводу любимого мужчины царицы Марка Антония… Нет, вряд ли.

Ольга Бузова в роли КлеопатрыФото: Евгения ГУСЕВАtrue_kpru

Елена Темникова

Певица идет своим курсом, и избегает откровенных нарядов. Не удивительно — Темникова ни единожды рассказывала, как ей морально тяжело было выступать на сцене в купальниках в составе группы Серебро. В этот раз Елена надела наряд, максимально скрывающий формы — модного кроя спортивный костюм с длиннющими рукавами — как у смирительных рубашек. Но смотрелось это реально круто — особенно вместе с двумя оригинальными чёрными косами в пол, которые артистка заплела специально к шоу.

Елена надела наряд, максимально скрывающий формыФото: Евгения ГУСЕВАtrue_kpru

ВИА Гра

А вот это трио всегда оправдывает почетное звание секс-бомб отечественной эстрады. Миша Романова, Анастасия Кожевникова и Эрика Херцег будто вдохновились только что вышедшим фильмом «На 50 оттенков темнее» о буднях любителей БДСМ-а: чёрная кожа, чокеры на шее, острые каблуки — не хватало только плёток для антуража. Но тогда мероприятие бы проходило под знаком «18 плюс».

А вот это трио всегда оправдывает почетное звание секс-бомб отечественной эстрадыФото: Евгения ГУСЕВАtrue_kpru