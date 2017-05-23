Бумага нам дана не только для скрапбукинга, с помощью нее мы можем купить будущее

Творческий процесс – процесс долгий и порой очень даже мучительный. Как это? Почему любимое дело иногда заставляет нас страдать? Можно ли каким либо образом избавиться от этих душевных терзаний во время занятия искусством или мы обречены на «вечное страдание»? Давайте попробуем ответить на эти вопросы.Надо сказать, что во все времена писатели и поэты, кинорежиссеры и танцоры, скраперы и архитекторы руководствовались известным афоризмом, высказанным испанским литератором Пабло Нерудой. «Стихи (или любой другой результат творческого процесса) рождаются из боли, но радость наша цель», — считал он, и ему вторили многие представители мира искусства. Какового известного человека из творческого мира мы бы не взяли, его судьба была бы тяжкой. В течение всей жизни мы, арт-люди, боремся со многими невзгодами. Не стоит думать, что говоря только о тех, кто рисует, поет, пишет или скрапит, мы настаиваем на том факте, что у обычных людей в жизни передряг не наблюдается. Это вовсе не так. Но дело в том, что человек искусства все-таки контактирует с миром в глобальном плане. Он видит, чувствует, осязает все совсем не так, как это делает большинство. Он зачастую гораздо более эмоционален, чем остальные, что действительно, так скажем, не облегчает его существование.

Взять, к примеру, тех же мастеров скрапа. Да, теперь ту же бумагу для скрапбукинга купить они могут очень просто, ведь есть «Мемуарис», где можно достать абсолютно все, что связано со скрапом очень быстро, но ведь создание альбома, открытки, это в первую очередь сошествие с небес Музы, а не покупка материалов. Конечно, это тоже важно, нельзя отрицать, что если бы не было из чего строит, дом бы сам не построился. Но все-таки именно миг зарождения идеи «дома» — это исток, начало, без которого ничего бы никогда и не было. О, этот всем мастерам до боли знакомый момент, когда ты действительно не можешь начать не из-за лени или каких-нибудь обстоятельств, но именно из-за непонятной силы, которая останавливает тебя! Для тех, кто не занимается таким же делом, это, наверное, выглядит, как отмазка, когда ты вдруг заявляешь: «Ну, не идет у меня, не идет! Ну, что сделаешь!». Но мы – то знаем, что это на самом деле. Мы знаем, что такое ВЫМУЧИВАТЬ В СЕБЕ ИДЕЮ. Мы понимаем, какого это, когда в тебе нет некой малюсенькой частички, какой-то крошечной детальки, чтобы шестерёнки вдруг заработали, сдвинулись с места и процесс пошел. Мы знаем…

Как мастерицы и мастера иногда думают, что первым делом надо бумагу для скарпукбинга купить, так и начинающие художники считают, что вначале надо приобрести краски и холст, а потом замесить замысел. Ну, глупейший же подход! Ведь это все равно, что начать готовить ужин, не заглянув в холодильник. Все равно, что надеть носки на ботинки или лифчик на рубашку. Полный бред! Глу-пость! Ладно, оставим негодование в стороне и продолжим отвечать на заранее поставленный вопрос. Можно ли избавиться от тлена, если ты творческий человек? Честно? Нет. Думается, это всегда будет преследовать нас. Можно, конечно, пытаться творить, замечая только хорошее, медленно превращаясь в А.А. Фета или И.И. Левитана, но это не приведет ни к чему хорошему. В наше время искусство должно быть емким, быстрым, отражать реалии – так думает обыватель. В наше время творчество должно отражать внутренние миры создателей, карикатуру на реальность, эстетику мерзости — взгляд творца. Идейность и боль – две взаимодополняющие вещи, и если вы в депрессии, то просто обратите это в свою пользу. Ваша жизнь станет пушкинской светлой печалью.

В заключении хотелось бы сказать, что художники, писатели, скраперы – все мы отражатели нашего времени. Каждый через свою призму передает что-то вперед, потомкам, будущим поколениям. Чтобы те не наступали на наши же грабли, стоит, наверное, показать окружающий нас мир, наш мир, таким, каким он и является, радостно грустным.