Бузова — Тарасову: Может, расскажешь, как ты мне изменял с «мисской»?

Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2017 21:45

Бузова — Тарасову: Может, расскажешь, как ты мне изменял с «мисской»?

Бузова - Тарасову: Может, расскажешь, как ты мне изменял с "мисской"?

Бывшие супруги устроили публичную разборку в Инстаграме футболиста

В октябре этого года пара, которая называла себя «тарабузиками» (сокращение от фамилий) рассталась

Как мы уже вчера сообщали, футболист Дмитрий Тарасов решил высказаться в своем Инстаграме о том, что он недоволен вопросами своих подписчиков. И заодно — прояснить ситуацию насчёт своего развода с Ольгой Бузовой. Там была одна фраза, которая, как оказалось, зацепила его бывшую супругу. «Мы все совершаем ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, «жить ради лайков»( думаю, это актуальная проблема сегодня). Так бывает, что люди расходятся».

Ольга приняла слова про «жизнь ради лайков» на свой счёт. И в комментариях к этому посту ответила своему экс-возлюбленному:

— Дмитрий, может напишешь, почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь, как ты изменял мне с миской (видимо, речь идет о Мисс России-2014 Анастасии Костенко-авт.). Как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции??? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь? Как твои дружки копали под меня? И если твои отношения 6 лет со мной были для лайков, тогда удаляй Инстаграм и строй новые отношения без лайков. В нашем доме. Удачи.

На что Тарасов ей ответил:

— Ольга Игоревна, прекращайте работать на публику! Жизнь — не театр и не цирк. По-моему, мы уже все выяснили и обсудили. Давай прекратим борьбу на публике!

Бывшие супруги обменялись колкими фразами в Инстаграме Тарасова

Сообщение Ольги достаточно быстро было удалено — или самой Ольгой, или же хозяином Инстаграма. Напомним, что в октябре этого года пара, которая называла себя «тарабузиками» (сокращение от фамилий) рассталась — то ли из-за того, что Дмитрий изменял жене, то ли от того, что Ольга не хотела детей, в отличие от супруга.

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Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2017 21:45
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