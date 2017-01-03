Выяснилось, что лидер группы Space еще до скандала с Киркоровым предъявлял претензии коллегам

Люся Фэйл-бывшая возлюбленная Маруани рассказала «КП» ещё одну интересную деталь. Мол, лидер группы Space -опытный сутяжник

Московская полиция закрыла конфликт Маруани и Киркорова, отпустив француза с миром, не став возбуждать против него уголовное дело по статье «Вымогательство» (по словам российского поп-короля, лидер группы Space хотел озолотиться на миллион евро-Авт.).

Адвокат Киркорова Александр Добровинский тоже рад такому исходу. Мол, самое главное, что композитор Попков доказал, что «Жестокая любовь» была написана на пять лет раньше композиции Маруани.

А музыкальный критик Артемий Троицкий, как уже писала «КП», и вовсе уверен, что мелодию «увёл» как раз Дидье.

Бывшая подруга Маруани:»Дидье оказался опытным сутяжником!»

— За 22 года до Маруани и Попкова в 1980 году вышла в свет песня под названием «Fame» в исполнении американской певицы Irene Cara. Ее написал американский композитор Майкл Гор,-поведал Троицкий.-И если вы сравните «Fame» с произведением Дидье Маруани «Symphonic Space Dream», то не заметите практически вообще никаких отличий. К чести Филиппа Киркорова, надо сказать, что они с композитором Попкова подошли к задаче чуточку более творчески. Они хотя бы темп заметно снизили. Ну и как-то чуточку переделали куплет. Что касается Дидье Маруани, то он скопировал «Fame» в точности.

А красавица-блондинка Люся Фэйл-бывшая возлюбленная Маруани рассказала «КП» ещё одну интересную деталь. Мол, лидер группы Space -опытный сутяжник.

Выдержка из американского журнала «Jet», July 1984 (на фото обложка этого номера)

— Маруани уже пытался засудить эту самую Irene Cara и Giorgio Moroder в 1984-ом году,-рассказала «Комсомолке» экс-подруга Маруани. — Дидье обвинил их и создателей фильма «Flashdance» в том, что они украли у него песню «What a Feeling», которая стала мега -хитом. Насколько мне известно, процесс он не выиграл и в титрах до сих пор значится имя Джоржио Мородера как композитора этой песни. Маруани не смог отсудить у Irene Cara денег за песню «What a feeling», поэтому, видимо, и решил стырить её «Fame» …

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Подруга Маруани:»Дидье затеял скандал с Киркоровым, чтобы напомнить о себе!»

Эффектная блондинка Люся Фэйл последние двадцать лет живет в Америке. Красотка увлекается музыкой 80-х. Собственно, из-за этого увлечения и распался ее брак. Муж ушёл от неё, узнав о романе с Дидье Маруани. Да-да, с тем самым, который последние два месяца грозит Филиппу Киркорову судом за песню «Жестокая любовь». Мол, мелодия похожа на его композицию «symphonic space dream». Между тем, пока француз только «бомбит» СМИ громкими заявлениями, на него подал в суд Олег Попков, композитор «Жестокой любви» (подробности)