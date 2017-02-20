Бывшая жена Данилы Козловского рассказала, почему распался их брак

Пара прожила вместе около трех лет

Данила Козловский и Ольга Зуева в мае 2015 г.

Больше двух лет актер Данила Козловский встречается с моделью Ольгой Зуевой и о прошлой своей личной жизни рассказывает неохотно. И мало кто из его поклонников знает, что у звезды «Духлесса» был брак с польской актрисой Уршулой Малкой. Блондинка была старше Данилы на 6 лет, однако, разница в возрасте не помешала молодым людям быть счастливой парой.

Это был классический служебный роман. На пятом курсе театрального вуза Данилу Козловского и Уршулу утвердили на главные роли в спектакле «Варшавская мелодия». Объятья и поцелуи на сцене скоро перешли и в реальную жизнь. Для Данилы Козловского не имели значения ни возраст любимой (а Уршула на шесть лет его старше), ни расстояния. Чтобы увидеть свою иностранку, актер бросал все и ехал за ней, в итоге роман закончился свадьбой. Вместе они прожили в браке три года.

Причины разрыва долгое время оставались в тайне. Однако 18 февраля Уршула поделилась в интервью программы «Ты не поверишь!» подробностями личной жизни.

Многие поклонники звезды гадали, почему брак так быстро распался. Оказалось, что причина развода крылась в том, что актеры просто не сошлись характерами. Сразу после расставания супруги договорились остаться друзьями, но сделать этого у них не получилось. «Поначалу было очень сложно, а потом, когда пути разошлись, уже легче…» — рассказала Уршула о работе со своим знаменитым бывшим мужем.

По ее словам, в институте у Данилы был роман с Елизаветой Боярской. Она удивлена тем, что сейчас бывшие возлюбленные скрывают этот факт. «Когда мы были однокурсниками, еще во времена студенчества, они были парой. Не знаю, по какому поводу или причине сейчас это скрывается. Есть ли смысл скрывать такие вещи?» — рассказала Уршула. Елизавета же в свою очередь всегда утверждала, что с Козловским их связывают исключительно дружеские отношения и ничего больше.

После развода прошло шесть лет, но Уршула торопится замуж. Занимается карьерой, недавно снялась в фильме в главной роли, но в основном играет в петербургском театре.