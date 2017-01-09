Бывшие мужья Анджелины Джоли встретились на «Золотом глобусе-2017»

Брэд Питт стал соведущим церемонии, а Билли Боб Торнтон получил статуэтку как лучший актер [фото]

Пока Анджелина занята разводом, Брэд Питт строит карьеру.

Пока Анджелина Джоли взяла тайм-аут в съемках – актриса плотно занимается разводом и думает, как бы ей навсегда отобрать детей у Брэда Питта, — два ее бывших мужа успешно строят карьеру. Оба экс-супруга Джоли появились на церемонии «Золотой глобус»-2017, которая прошла минувшим вечером в Лос-Анджелесе. Брэд Питт и Билли Боб Торнтон пришли на вручении одной из главных кинопремий планеты.

Брэд Питт вышел на сцену, чтобы представить главную картину «Глобуса» — «Лунный свет».Фото: REUTERS

Брэд Питт стал соведущим церемонии: актер вышел на сцену, чтобы представить главную картину «Глобуса» — «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса, победившую в номинации «Лучшая драма». 53-летний актер выглядел немного утомленным, но, как отметили многие поклонницы артиста, он по-прежнему остается одним из главных красавцев Голливуда. Из-за скандального развода Питт в последнее время старался держаться в тени и нечасто появлялся на публике. Когда Брэд вышел на сцену, зал взорвался аплодисментами: актера поддержали его звездные коллеги. Особенно старался приятель Питта Мэтт Дэймон, с которым Брэд сдружился на съемках «Друзей Оушэна».

Второй муж Анджелины Билли Боб Торнтон в этот вечер был в числе номинантов и унес-таки домой золотую статуэтку. 61-летний Билли победил в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» — награду ему принесла роль в сериале «Голиаф».

Билли Боб Торнтон победил в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» — награду ему принесла роль в сериале «Голиаф».Фото: REUTERS

За кулисами Брэд и Билли не общались – как рассказывал Торнтон в недавнем интервью, они с Питтом едва знакомы. Тем не менее, Билли не скрывает, что третий муж Анджелины ему глубоко симпатичен. По мнению Торнтона, они составили бы отличный актерский дуэт, если бы поработали вместе.

— Мы бы великолепно смотрелись вместе, – сказал он, – мы могли бы сыграть каких-нибудь горячих южных парней.

В отличие от Брэда Питта, с которым Анджелина после решения о разводе не желает общаться и не отвечает на его звонки, Билли Бобу повезло больше: у него с Джоли сохранились отличные отношения. По словам актера, они созваниваются как минимум раз в месяц.

— Если Энджи приняла решение о расторжении брака, значит, это было единственно верное решение. Как правило, она не дает человеку второго шанса, но остается со всеми своими бывшими в прекрасных отношениях, — считает он.

Билли Боб Торнтон и Анджелина Джоли были женаты два года.Фото: EAST NEWS

Билли признался, что он до сих пор хранит пробирку с высохшей кровью Анджелины – такими милыми сувенирами они обменялись, еще когда были супругами. Так же Торнтон сделал предположение о будущем Питта: по его мнению, Брэду теперь до конца его дней придется отвечать на вопрос: не собирается ли он снова воссоединиться с Анджелиной. Ведь этот вопрос репортеры постоянно задают и Билли.