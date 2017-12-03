Бывший жених заплатит Мэрайе Кэри 10 миллионов долларов за «моральный ущерб»

Такую сумму отступных певица выбила у австралийского миллионера за то, что он отменил свадьбу

Мерайя Кэри и Джеймс Пэкер в январе 2016 года.

Мерайя Кэри вряд ли когда-то слышала фамилию Виталина Цымбалюк, однако, их умения оставлять бывших мужчин ни с чем очень похожи. Только бывшая супруга Джигарханяна оставила артиста без квартир, а американская певица бывшего жениха без 10 миллионов долларов. Не последние деньги, конечно, все-таки Джеймс Пэкер- австралийский миллионер, но в шоке он пребывает до сих пор. Недавно он дал интервью The Australian, где назвал роман с артисткой большой ошибкой.

Ведь после того, как он разорвал помолвку с Мераей Кери она добилась от него выплаты ей «морального ущерба». Также ушлая звезда решила не возвращать и подаренное кольцо стоимостью 7,5 миллионов. Пэкер признался, что изначально несостоявшаяся невеста требовала 50 миллионов долларов, так как из-за романа с Пэкером ей пришлось переехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, что принесло ей моральную травму, а также отменить часть концертов, но суд посчитал эту сумму слишком уж завышенной.

Напомним, роман Мэрайи Кери и Джеймса Пэкера продлился 18 месяцев и закончился осенью 2016 года. Их отношения широко обсуждались общественностью, в первую очередь, благодаря роскошным подаркам, которые делал бизнесмен своей возлюбленной. Что стало причиной разрыва неизвестно, но пресса писала, что миллионер просто устал от неумеренных, финансовых аппетитов звезды.

По слова Пэкера, предположения о том, что вместе с Мэрайей он увлекся «голливудским» образом жизни, ошибочны. Главное, что привело и удерживало австралийского бизнесмена в США, – желание чаще видеться с детьми, которые после развода Джеймса и его второй супруги Эрики стали жить в этой стране.

«Я пытался построить бизнес в Северной Америке, чтобы быть ближе к моим детям. Мне было очень больно находиться вдали от них», — признался он.

По словам Пэкера, встреча с Мэрайей произошла в тот момент, когда его компания испытывала «финансовые трудности». Вместо того, чтобы заняться решением проблемы, он с головой окунулся в отношения. Певицу австралийскому миллиардеру представил Бретт Ратнер, его бизнес-партнер.

«Она была доброй, интересной и веселой. Мэрайя – очень яркая женщина. Но этот роман был для нее ошибкой и стал ошибкой для меня», – говорит Пэкер в интервью The Australian.

Мэрайя Кэри сожгла свадебное платье стоимостью 250 тысяч долларов

Новый видеоролик на песню I Don’t , предположительно, снимался в особняке в Калабасасе, в котором некоторое время жила певица с Джеймсом Пакером. А в финале истории известная исполнительница сжигает белоснежное платье, которое покупала для свадьбы с миллиардером. По информации из разных источников, его цена равна 250 тысяч долларов. Ох, не зря Пакер обвинял невесту в транжирстве. (подробности)