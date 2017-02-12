Бывший муж задолжал Анастасии Волочковой три миллиона долларов

Балерина призналась, что много лет была вынуждена отказывать себе во всем из-за того, что отдала все накопления супругу

Волочкова сама пригласила бывшему мужу на праздник Ариши

Анастасия Волочкова сегодня стала героиней программы «Семейный альбом» на канале «Россия-1». Причем балерина выступила в роли гостеприимной хозяйки и пригласила съемочную группу к себе в новый дом. Звезда призналась, что много лет мечтала о собственном жилище, но была вынуждена жить в съемных коттеджах, где, по ее признанию, даже не могла повесить на шторы, которые ей бы хотелось.

«Я уже много лет назад должна была и могла бы все это иметь, — говорит Анастасия Волочкова. – Но все свои накопления, три миллиона долларов, девять лет назад я отдала мужу Игорю Вдовину на развитие бизнеса. Долг до сих пор не возвращен». Но не зря же говорят, что для того, чтобы решится на серьезный шаг нужен какой-то толчок. Для Волочковой им стало ограбление особняка, который она арендовала.

К решительным действиям по приобретению собственной уютного дома Анастасию Волочкову подтолкнуло ограбление особняка, который она снимала. Балерина считает, что нападение могло не произойти, если бы дом охранялся. Но поставить камеры наблюдения в съемном жилье балерина не могла.

«Я знала, что должна защитить свою семью, — говорит Волочкова. — Мне нужно было построить дом любыми путями. Я собрала все деньги, которые у меня были. Я пообещала Арише, что у нас будет свой дом. Раз папа не вернул деньги, мама должна что-то сделать, чтобы обеспечить ребенку безопасность… Игорь не то, что не отдает мне долг. У него на продукты денег не допросишься. Я никогда не думала, что он сможет так поступить — отнять деньги не у меня, а у своей собственной дочери».

Вспоминая эту неприятную историю, Анастасия заплакала. Кстати, Игорь Вдовин минувшей осенью впервые побывал в особняке бывшей супруги.

Волочкова пригласила его на день рождения дочери Ариадны. По словам балерины, она очень хотела, чтобы мужчина увидел, как она всегда мечтала жить, и сумел оценить, во что ей обходится содержание трехэтажного дома площадью 850 квадратных метров.

«Я счастлива от того, что каждое утро я просыпаюсь в спальне, а на мою кровать падает свет из огромных окон. От того, что я спускаюсь по мраморной лестнице в гостиную… Я живу в этом особняке с благодарностью к Богу за то, что это стало возможным. И я дорожу тем, что есть. Ну а когда мужчины совершают поступки те или другие, пусть это остается на их совести. Но когда человек на мои деньги содержит свои семьи – старые или новые – это несправедливо», — заключила Волочкова.

Напомним, за бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина Волочкова вышла замуж в 2007 году. Впоследствии артистка поведала, что свадебная церемония была фиктивной, и официально они так и не были расписаны. Чтобы устроить красивую свадьбу, Настя, по ее словам, брала кредит.

В 2005 году балерина родила мужу дочь Ариадну Волочкову, но через год отношения пары дали трещину, и супруги расстались. Как рассказывала потом Анастасия, на их семейной жизни сказалось сильное увлечение Игоря йогой (а так же, как поговаривали злые языки – привлекательной инструкторшей по йоге).

КСТАТИ

Анастасия Волочкова: «Да, я богатая, но понятие «наворовали» ко мне не относится!»

— Какое ко мне имеет отношение понятие «наворовали»? — возмутилась Волочкова. — Если бы вы знали, сколько я сделала для России, для детей. И сейчас вы меня застали в Греции, я только прилетела после бессонной ночи, после 14 благотворительных концертов, которые я дала совершенно бесплатно. И даю их по 60 в год в нашей России, с участием детей. И приглашаю всех зрителей абсолютно бесплатно. Поступаю в момент кризиса благородно (подробности)