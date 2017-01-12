Чем опасна гипертония?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Январь 12, 2017 02:09

Чем опасна гипертония?

Хроническая болезнь, которая возникает на фоне спазмов стенок сосудов в связи, с чем нарушается кровоснабжение.

Причины возникновения данного состояния на сегодня практически не выявлены, но по утверждению медиков, это частые стрессовые ситуации, ожирение. Перейдя на сайт hipertonie-net.ru можно узнать, чем опасна гипертония.

На ранних этапах патологии формируется небольшое увеличение давления в мелких сосудах головного мозга.

Медицинские работники по праву считают, что это опасная болезнь века, которая часто приводит к патологии сердечных тканей.

Во время гипертонии следует отмечать резкий скачок давления. Если данное заболевание прогрессирует, то у больного есть шанс, что с такими скачками значительно нарушится работа головного мозга.

Кроме того гипертония вызывает:

  1. Сильную головную боль.
  2. Приводит к инсультам.
  3. Много других отрицательных наследий.

На начальных этапах заболевания пациент жалуется на сильнейшие головные боли спазматического характера и нарушение памяти. Как только вы обнаружили данную, симптоматику, немедленно следует  обратиться в медицинское учреждение, поскольку такие проявления могут привести к необратимым изменениям в головном мозге.

При прогрессирующей болезни и запущенном состоянии заболевание часто приводит к инсульту и даже летальному исходу.

Гипертония вызывает изменения не только в коре головного мозга, но и во многих внутренних органах.

  1. Нарушению подвергается все сердечно сосудистая семья.
  2. Страдают органы зрения.
  3. Половые функции.
  4. Выделительная система.

Максимально разрушительное действие гипертония наносит деятельности почек. При высоком давлении в организме автоматически включаются в работу защитные механизмы, которые пытаются расширить сосуды в сегменте наибольшего сопротивления.

В Момент гипертонии проход тока крови в одном месте увеличивается, в связи с этим другие органы недополучает кислород и питательные средства из-за пониженного давления. Во время такого кислородного голодания начинают сильно страдать почки.

Для того чтобы избежать необратимых реакций следует незамедлительно обратится к медицинским специалистам, которые назначат индивидуальное лечение.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Январь 12, 2017 02:09
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