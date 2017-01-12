Хроническая болезнь, которая возникает на фоне спазмов стенок сосудов в связи, с чем нарушается кровоснабжение.

Причины возникновения данного состояния на сегодня практически не выявлены, но по утверждению медиков, это частые стрессовые ситуации, ожирение. Перейдя на сайт hipertonie-net.ru можно узнать, чем опасна гипертония.

На ранних этапах патологии формируется небольшое увеличение давления в мелких сосудах головного мозга.

Медицинские работники по праву считают, что это опасная болезнь века, которая часто приводит к патологии сердечных тканей.

Во время гипертонии следует отмечать резкий скачок давления. Если данное заболевание прогрессирует, то у больного есть шанс, что с такими скачками значительно нарушится работа головного мозга.

Кроме того гипертония вызывает:

Сильную головную боль. Приводит к инсультам. Много других отрицательных наследий.

На начальных этапах заболевания пациент жалуется на сильнейшие головные боли спазматического характера и нарушение памяти. Как только вы обнаружили данную, симптоматику, немедленно следует обратиться в медицинское учреждение, поскольку такие проявления могут привести к необратимым изменениям в головном мозге.

При прогрессирующей болезни и запущенном состоянии заболевание часто приводит к инсульту и даже летальному исходу.

Гипертония вызывает изменения не только в коре головного мозга, но и во многих внутренних органах.

Нарушению подвергается все сердечно сосудистая семья. Страдают органы зрения. Половые функции. Выделительная система.

Максимально разрушительное действие гипертония наносит деятельности почек. При высоком давлении в организме автоматически включаются в работу защитные механизмы, которые пытаются расширить сосуды в сегменте наибольшего сопротивления.

В Момент гипертонии проход тока крови в одном месте увеличивается, в связи с этим другие органы недополучает кислород и питательные средства из-за пониженного давления. Во время такого кислородного голодания начинают сильно страдать почки.

Для того чтобы избежать необратимых реакций следует незамедлительно обратится к медицинским специалистам, которые назначат индивидуальное лечение.