Чем полезны благотворительные фонды?

mavit
Автор: mavit Июнь 29, 2017 06:07

Чем полезны благотворительные фонды?

В нашем обществе под благотворительностью подразумевают предоставление нуждающимся в помощи тех или иных услуг совершенно бесплатно. Главной характеристикой данной деятельности есть свободный выбор места, времени, а главное вида и содержания оказываемой услуги. Такого рода деятельность регулируется законодательными актами.
Пользу благотворительных фондов нельзя недооценивать. Такие организации чаще всего направлены на то, чтобы консолидировать тех, кто нуждается в помощи и тех, кто может ее оказать безвозмездно. Последние готовы самостоятельно и результативно решать те трудности, с которыми сталкиваются нуждающиеся в поддержке. К ним относятся все небезразличные люди, которые опекают одиноких стариков и детей, у которых нет родителей. Также на попечительстве благотворителей находятся семьи, которые не имеют никаких средств к удовлетворению жизненно необходимых потребностей, и безнадежно больные обездвиженные люди. Такие люди могут попросить о помощи, и благотворители предоставят им заботу и поддержку – информация об Only help.
Люди, имеющие возможность, оказывают материальную и психологическую помощь всем оказавшимся в сложной ситуации, а благотворительные фонды помогают в свою очередь им реализовать выраженную способность – помогать другим. Благотворительные фонды содействуют и компаниям в осуществлении разработанных в их организации социальных значимых инициатив.
Исторически благотворительность на территории страны, где мы проживаем, обусловлена культурно-религиозным достоянием. В предшествующие века миссия, связанная с благотворительной деятельностью, была возложена в основном на церкви. На протяжении двух последних веков к этой деятельности приобщались и знатные люди – меценаты, а также люди из купеческого сословия. Во времена советской власти понятия «благотворительность» не было: была предусмотрена ответственность (социальная), которая лучше всего проявлялась в покровительстве всех видов организаций над культурными и образовательными объектами. В наши дни, свыше двадцати лет, благотворительная деятельность получила свое развитие по общеизвестным мировым стандартам, которые предусматривают формирование благотворительных организаций и осуществление ими деятельности, направленной на оказание помощи слоев населения, нуждающихся в ней.

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mavit
Автор: mavit Июнь 29, 2017 06:07
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