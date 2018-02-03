Чем занимается адвокат?

mavit
Автор: mavit Февраль 3, 2018 10:39

Чем занимается адвокат?

Адвокат – это человек, который обеспечит юридической защитой нуждающегося в ней. И это основная его задача. Его смело можно назвать специалистом широкого профиля. Он станет представителем своего клиента в суде, выступит помощником при оформлении юридических документов, консультантом по правовым вопросам.

Он поможет разделить наследство, отстоять честь и достоинство, доказать невиновность и многое другое.
Опытный адвокат предскажет исход дела, подскажет, какие вам требуются документы, на чем акцентировать внимание суда и присяжных.
Если вам требуются услуги такого специалиста, адвокат Дубовской Денис Евгеньевич готов оказать юридическую помощь. Дело, которым он занимается – его призвание. Он обязательно поможет.

 

 

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 3, 2018 10:39
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