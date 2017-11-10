Что из себя представляет лизинг грузовиков?

Грузовик можно приобрести в лизинг. Такая услуга для юридических и физических лиц, ИП, на сегодняшний день, пользуется популярностью. В лизинг можно приобрести различные виды грузового транспорта: бетоновозы, самосвалы, полуприцепы, тягачи.

Перейдя по ссылке http://elementleasing.ru/content/articles/lizing-gruzovikov-daf/ можно оформить заявку на лизинг грузовиков.

Требования, которые предъявляются разным категориям клиентов

Чтобы предоставить грузовики в лизинг компании предъявляют определённые требования к ИП и юридическим лицам:

Организация должна иметь прибыль, убыточным компаниям лизинг не предоставляется.

Длительность существования организации (деятельности ИП) от 6 до 12 месяцев.

По расчётному счёту должны быть регулярные положительные показатели.

Наличие положительного собственного капитала.

Требования, выдвигаемые к физическому лицу:

Необходимо иметь в личной собственности имущество (автомобиль, недвижимость).

В месте, где заключена лизинговая сделка, обязательно должна быть постоянная регистрация.

Также, нужно представить лизинговой компании документацию, подтверждающую возможность выплат. Например, можно показать договоры, из которых видно, что приобретённые машины будут использоваться для определённого вида работ и перевозок.

Часто, единственным способом для физического лица приобрести грузовик, становится именно лизинг. Банки не предоставляют для этой цели кредитные программы. Если брать потребительский кредит, вряд ли будет получена достаточная сумма, чтобы осуществить такую покупку.

Какой грузовой транспорт можно приобрести в лизинговых компаниях?

Для приобретения грузовой машины с помощью лизинговой компании, необходимо чёткое понимание, какое транспортное средство требуется (модель, марка, стоимость, год выпуска). Некоторые компании финансируют покупку техники бывшей в употреблении. Здесь всё рассматривается в индивидуальном порядке, учитывается состояние машины, возраст и многое другое. Причём требования при покупке в лизинг марок европейских производителей отличаются от требований к китайским машинам. При покупке последних, условия более строгие.