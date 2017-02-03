На сегодня водные полы с подогревом пользуются популярностью за счет не высокой стоимости при эксплуатационном процессе. Особенно это учитывается при наличии больших площадей.

Процесс установки достаточно дорогой однако затраты быстро окупаются. При монтаже для того чтобы в последствии не возникло проблем следует учитывать все технические особенности. Для правильного рабочего процесса при устройстве теплого пола предусмотрен насос. Перейдя на сайт nasosovnet.ru можно узнать, что из себя представляет насос для теплого пола.

Любая конструкция насоса состоит из элементов

Корпус, производят его из сверхпрочного металла. На нем находятся патрубки для входа и вывода теплоносителей. Мотор, при помощи которого происходит весь рабочий процесс. Крыльчатка, которая направляет движение. Воздухоотводчик предназначается для ликвидации воздушной пробки.

Все модели насосов по своему принципу несложны. Единственное отличие между ними – это принцип работы.

При покупке изделие внимание следует ротору

Они бывают

Сухого типа. Это говорит о том, что мотор не имеет прямого контакта с водой, поскольку расположен в отдельной камере. Соединение с крыльчаткой производится через специальные резиновые «манжеты». От мощности зависит, какую площадь сможет обслужить аппарат. Единственный недостаток – это большое потребление электрической энергии . Ротор мокрого типа. В такой конструкции мотор и крыльчатка располагаются непосредственно в рабочей среде. Насос такого типа работает совершенно бесшумно и что самое главное не нуждается в техническом обслуживании. Существенным недостатком считают низкий КПД. С учетом данного факта его применяют на площадях не более четырех сот квадратов.

Все модели классифицируются с учетом скоростей

Односкоростные. Самый простой тип насоса, поскольку работает в одностороннем режиме. Регулируемые модели. Могут иметь две и более скорости. Благодаря режиму регулировки есть возможность работать при различных скоростных режимах.

Для того чтобы правильно выбрать нужное оборудование следует обязательно учитывать все технические характеристики.