Что из себя представляет основа под макияж?

Не каждый человек может похвастаться чистой и здоровой кожей. С помощью такого средства, как праймер-основа под макияж для лица, ваша кожа, будет иметь здоровый вид. Предлагаю разобрать более подробно, что представляет собой этот продукт. База под макияж — это средство, с помощью которого, вы подготавливаете лицо к дальнейшему нанесению косметики. В процессе подготовки, маскируются небольшие дефекты кожи и прыщи. Если у вас шелушиться или трескается кожа лица, имеются ещё какие-нибудь недостатки, то праймер-основа, всё это с лёгкостью спрячет.

Подготовка к нанесению базы

Перед тем как наносить базу, лицо следует обработать. Для этого следует провести процедуру пилинга, которая очищает кожу от мёртвых клеток. Затем, воспользовавшись гелем для лица, удалите макияж и пыль, скопившуюся за прошедший день. Умывшись, не стоит чересчур рьяно растирать лицо полотенцем. Промокните его салфеткой или позвольте высохнуть самостоятельно. После умывания, будет очень полезно для кожи, обработать её специальным тоником. Ну и в заключение, нанесите на лицо, крем для ежедневного применения. Когда он впитается, кожа будет готова к дальнейшей процедуре.

Нанесение базы под макияж

Нанесение базы, не такой простой процесс, как вы его себе представляли до сих пор. Для начала, следует объективно оценить, состояние кожи, вашего лица. Исходя из этого параметра, выберете способ, которым вы будете наносить основу:

Если у вас идеальная кожа, то для нанесения базы, следует прибегнуть к помощи влажных спонжев. Слой основы будет тонким и лёгким.

На проблемную кожу лица, базу можно наносить пальцами или специально предназначенной для этого кистью. В этом случае, праймер-основа, будет покрывать обрабатываемую поверхность средне или плотно.

На этом процесс нанесения базы заканчивается и можно накладывать макияж. Конечно же, существует множество мелочей, зная которые, становится возможным подобрать правильную базу. Для получения подробных советов такого рода, вам следует перейти по ссылке, которая указана в начале статьи, или обратиться к своему косметологу.

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