Что из себя представляет периартрит коленного сустава?

В ответ на дегенеративные процессы в коленном суставе, реакция организма — периартрит коленного сустава. Также таким процессам подвержены и мягкие ткани — околосуставные либо периартикулярные.

Наиболее уязвимыми являются области, где прикрепляется сустав связок, а также сухожилий. То же касается суставных сумок. Воспалительный процесс возникает достаточно не часто, при наличии хронического артрита в суставе.

Чаще болеют представительницы слабого пола, нежели мужчины. Возраст — от сорока и старше. Иногда могут проявляться подобное заболевание у профессионалов в спорте. То же касается молодых парней и девушек. В список следует добавить тех, кто работает с достаточно внушительными нагрузками.

Причины периатрита

Травмирование сустава колена — степень тяжести может быть различной. Продолжительное пребывание в условиях, где наблюдается переохлаждение. То же касается сырости – особенное это касается ног. Слишком высокие нагрузки на позвоночник также могут стать причиной появления периартрита.

Существуют и другие, предрасполагающие для появления недуга причины. Кроме того, неактивный образ жизни также может быть причиной. В результате слабеет колено — его связочный аппарат. А еще – врожденное недоразвитие касаемо связочного аппарата. В список следует добавить нарушение касаемо процессов обмена.

Симптоматика не выражена на начальных этапах болезни. Характер болевых ощущений ноющий.

Если прощупывать, то боль усиливается. Если же колено находится в состоянии покоя, то боли нет. Как только изменяется положение конечности, она появляется. Во время движения, если нагрузка не слишком большая, боль постепенно проходит. Напрягаются мышцы при движении.

Еще одним симптомом является отечность внутри колена. Если не вовремя диагностировать и не вылечить болезнь, то усиливается боль, становится постоянной, независимо от движения, нагрузок.

Из других характерных симптомов стоит выделить припухлость и гиперемию кожи внутри сустава. Кроме того, появляется общая слабость, усталость. Возможна хромота. В случае тяжелого патологического процесса, ограничивается двигательная функция.