Что из себя представляет процедура неофибролифтинг?

Омоложение кожи в центрах эстетической медицины – наиболее востребованная услуга. Специалисты эстетической медицины и косметологии стали широко применять регенеративные методики омоложения кожи. Одной из таких технологий является неофибролифтинг. Перейдя по ссылке http://smartcell.com.ua/service/neofibrolifting/, можно более подробно узнать о процедуре неофибролифтинга. Данные технологии основываются на том, что специалисты соответствующих центров для процедуры омоложения естественным путем применяют фибробласты (то есть собственные клетки). Такая процедура является абсолютно безопасной и имеет определенный эффект. Это клинически доказано.

Все люди подвержены процессу старения – этого невозможно избежать. С годами кожа становится суше, цвет ее меняется, появляются многочисленные морщины и дряблость. Все эти признаки говорят о том, что разрушение дермального слоя началось изнутри. Фибропласты – клетки, образующие соединительную ткань, являются, на самом деле, генераторами, помогающими запустить процесс омоложения дермального слоя. Восстанавливая воспроизведение коллагеновых и эластических волокон, а также процесс синтеза гиалуроновой кислоты, они помогают обеспечить коже упругую и гладкую структуру.

В молодые годы кожный покров излучает свежесть, а в более зрелом возрасте кожа начинает становиться вялой и теряет свой тонус. Такое явление наблюдается оттого, что с годами количество клеток-фибропластов значительно уменьшается. Косметологические процедуры, которые активно использовались до изобретения метода, не давали каких бы то ни было ощутимых результатов. Инновационный метод позволил получать заметный эффект, т. к. предоставляет возможность влиять на первопричину происходящих в дерме процессов.

В лабораторных условиях научились выращивать фибропласты в достаточном объеме. Клиенту вводят их с помощью АМК, и в результате запускается восстановительный и поддерживающий процесс, благодаря воспроизведению всех необходимых для омоложения веществ. Данный метод безвреден и прост в применении. После процедуры не бывает аллергии и не остается никаких шрамов и заметных следов вмешательства. Наоборот, кожа обретает свою молодость и гладкость.

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