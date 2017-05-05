Что из себя представляет строительная экспертиза?

mavit
Автор: mavit Май 5, 2017 16:54

Что из себя представляет строительная экспертиза?

Случается, что в строительном процессе между заказчиком и исполнителем возникают некоторые разногласия. Для того, чтобы разрешить спорный вопрос (качество работ, их стоимость, количество израсходованных материалов и т.д.), прибегают к помощи строительной экспертизы. Проводить ее может как целая организация, так и один или группа экспертов. Перейдя по ссылке http://sudexpa.ru/expertises/stroitelnaia-ekspertiza/ можно узнать, что из себя представляет строительная экспертиза.

При обращении в экспертную организацию интересующаяся сторона должна иметь при себе все необходимые документы, касающиеся строительного объекта. Также следует подготовить перечень вопросов, которые вызвали спор. Дал ее нанятые специалисты приступают к изучению затребованных материалов, в результате чего на руки заявителю выдается заключение строительной экспертизы. Оно является документом, на основании которого стороны могут «полюбовно» разрешить конфликт в досудебном порядке.

Также бывает, что конфликтующие стороны уже участвуют в судебном процессе. В таком случае строительная экспертиза назначается принудительно. В перечень вопросов включаются моменты, интересующие и суд в том числе.

В обоих случаях экспертиза состоит из трех этапов:
Установление объекта разбирательства.
Изучение проблемы и решение возникших вопросов.
Заключение по итогам проведения разбирательства.

Сам процесс исследования состоит не только из работы над «бумажной» стороной вопроса (некоторые документы могут быть запрошены в ходе экспертизы), но и натурального изучения объекта спора.

В заключении указываются:
истец;
ответчик;
сведения об организации, которая проводит строительную экспертизу;
список предоставленных документов;
возникшие между сторонами вопросы;
ответы, данные строительным экспертом (графики, чертежи и пр.);
выводы.

Важно отметить, что специалист , проводивший экспертизу и сделавший заключение, несет полную ответственность за предоставляемые выводы. В случае недостоверности информации он понесет уголовную ответственность как за дачу заведомо ложны х показаний. Также он не имеет права разглашать информацию о ходе исследования никому, кроме суда.

В завершении на основании предоставленных выводов эксперта суд выносит окончательное решение.

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mavit
Автор: mavit Май 5, 2017 16:54
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