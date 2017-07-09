Что из себя представляет циклевка паркета?

mavit
Автор: mavit Июль 9, 2017 11:56

Что из себя представляет циклевка паркета?

Паркет в квартире или в доме во все времена считался элементом престижа. Качественно выполненный паркет – превосходное половое покрытие, экологически чистое и радующее глаз. Если в вашей квартире или в доме пол паркетный, считайте, что вы везунчик, так как в наши дни пол из паркета получил новую жизнь, и стал одним из самых популярных напольных покрытий. Имея привлекательный вид, паркетный пол – качественный материал, неважно из какой породы дерева он изготовлен. Самое главное – важно то, как паркет уложили, и все ли были соблюдены технологии при его укладке. Однако паркетный пол и один и самых капризных – за ним нужен постоянный уход. Уход – это не только уборка и мытьё паркета, но и его периодическая необходимость в циклёвке. Циклёвка паркета недорого.

Циклёвка паркета (цикля – ручной инструмент) – это механический процесс снятия с досок тонкого слоя, результатом которого является восстановление поврежденной поверхности паркетного пола. Раньше этот процесс осуществляли вручную скоблением при помощи цикли. Сегодня – это процесс механизированный, который выполняется специальными электрическими устройствами, такими как циклёвочная и шлифовальная машина. Циклёвочная машина, по средствам привода от электромотора вращающихся ножей, снимает слой дерева. В шлифовальной машине вращается на большой скорости барабан, на котором закреплена наждачная бумага. Шлифовальная машина способна эффективно снимать тонкий слой лака с паркетной доски, и происходит это на больших оборотах вращения шлифовального барабана. Как правило, ремонт паркетного пола обходится именно шлифовкой. Но если повреждение верхнего слоя паркетных досок значительное и глубокое, в этом случае требуется их циклевание. И если шлифовка не требует большой квалификации специалиста, то циклёвку лучше поручать опытному профессионалу.

Опытный мастер-циклёвщик должен знать, по какой схеме положено осуществлять циклёвку паркета. Перед тем как приступать к циклёвке, рекомендуется обработать паркетное покрытие шлифовальной машинкой с грубой наждачной бумагой. Нужно это для того чтобы снять остатки старого лакированного покрытия. По окончанию циклёвки, доски шлифуются наждачной бумагой мелкой фракции.

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mavit
Автор: mavit Июль 9, 2017 11:56
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