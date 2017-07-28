Что из себя представляет ультразвуковой SMAS лифтинг?

mavit
Автор: mavit Июль 28, 2017 03:20

Что из себя представляет ультразвуковой SMAS лифтинг?

Ультразвуковой SMAS лифтинг-подтягивание кожи лица с помощью ультразвука. Современные косметические аппаратные технологии далеко шагнули вперед и составили серьезную конкуренцию пластической хирургии. Множество современных центров, таких как (ссылка на сайт центра, где можно сделать ультразвуковой SMAS лифтинг) предлагают эту услугу, направленную на омоложение кожного покрова. Эта процедура не требует оперативных вмешательств, как в пластической хирургии. Ее воздействие направлено на нижний мышечный слой (SMAS). До возникновения этой технологии во внутренние слои кожи проникнуть могли только хирурги, и других аналогов не существовало.

Что это такое?

Новейшая технология не имеет аналогичных средств. Она проникает на глубину до 5 мм кожного слоя с помощью ультразвука. Ультразвуковая волна точечно нагревает участок мышечного слоя, которая сокращает его, подтягивая контур лица. Ультразвук активирует синтез коллагена и эластана, что на протяжении последующих месяцев приводит к нарастанию эффекта. Основным преимуществом данного лифтинга является точное прохождение волны в нужное место, при этом не затрагивая другие слои кожи.

Ультразвуковое воздействие хорошо изучено и часто применяется в медицине. Пациенты положительно относятся к ультразвуку, так как у него нет негативных последствий. Метод полностью безвреден, что подтверждается проведенными испытаниями. Эта процедура получила в Америке разрешение FDA в области «лифтинг», что говорит о ее безопасности и эффективности.

Эта методика, по сравнению с другими подобными технологиями более эффективна. Другие методы омоложения действуют на поверхность кожи и гарантируют лишь временный результат.

Показания

провисшие мягкие ткани
нечеткий контур лица
провисшая кожа под подбородком и шеей
обвисшие углы губ и глаз
обвисшие бровные дуги и веки

Противопоказания

беременные и кормящие грудью
сахарный диабет
болезни соединительной ткани
кожные заболевания
инфекционные заболевания
присутствие имплантатов из металла в районе шеи и лица

Полученный результат

более молодые и подтянутые черты лица
подтянутые ткани лица после одного сеанса
подтянутые щеки и уголки губ
лифтинг овала лица.

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mavit
Автор: mavit Июль 28, 2017 03:20
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