Что нового появится в театре «Современник» после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал стройку в театре «Современник». Как раз накануне легендарный московский театр отметил день рождения – ему 62 года

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал стройку в театре «Современник».

Третий сезон подряд «Современник» играет спектакли в Дворце на Яузе. Родной дом на Чистых прудах пока на реконструкции. Но к началу следующего сезона должен открыться для зрителей. Сейчас идут отделочные работы и монтаж оборудования.

Строительство идет полным ходом.

Уже отремонтировано зрительское фойе и ниши для гардероба, установлены верандные стеклянные двери и огромные витражи. Сейчас основные работы ведутся на сцене. Полностью заменили подъемные механизмы и все сценическое оборудование на новое, современное. Под зрительным залом появится ниша, где будет спрятан поворотный круг. И откуда он будет выезжать на сцену в случае необходимости. Переделали акустику, теперь актеров прекрасно слышно даже в бельэтаже. Подняли зрительный зал специально для «галерки». Между рядами станет шире проход. Фойе декорировано как будто бы деревом. На самом деле, это стилизованный металл. Красиво, а не горит. Как признался актер Сергей Гармаш: «У нас будет не просто новый, а космический театр».

Мэру показывают, как изменится «Современник»

— Когда Галина Борисовна Волчек заговорила о реконструкции «Современника», я поначалу испытывал недоверием к проекту, — после осмотра театра поделился Сергей Собянин. – Это было в разгар кризиса, но дело не только в деньгах. Театр — очень сложный проект. Всегда есть опасность превратить его в долгострой. Надеюсь, что к новому сезону реконструкция в «Современнике» будет закончена.

Проект будущего «Современника»

Когда мэр уехал, актеры стали вспоминать, с чего все начиналось. Как неожиданно затопило (и это было не один раз) нижний этаж. Под сцену и в буфет затекли грунтовые воды от соседних Чистых прудов. После безуспешных оросительных работ, решили вдоль сцены сделать бетонные арыки и пустить воду в обход. Во время ремонта под штукатуркой обнаружили каменную стену примерно ХVI веке. Разве что библиотеку Ивана Грозного и подземный ход не нашли.

Как признался актер Сергей Гармаш: «У нас будет не просто новый, а космический театр».