Что представляет собой индивидуальный гороскоп?

Астрология – наука, которая привлекала людей много столетий и даже тысячелетий и продолжает привлекать. Если раньше составление индивидуальных гороскопов было уделом царей, королей и благородной знати, то сегодня высококвалифицированный астролог может составить его для любого человека, пожелавшего узнать прогноз на свою жизнь согласно звездной карте и расположению планет.

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Когда рождается человек, знак его зодиака определяется месяцем рождения. Месяц рождения и знак определяет лишь общие характеристики и предварительный субъективный прогноз. Зодиакальный знак не сможет раскрыть индивидуальные особенности конкретного человека, не сможет в полной мере охарактеризовать его и его жизнь. Усложняется этот процесс тогда, когда человек был рожден на стыке разных знаков зодиака.

Только составление индивидуального гороскопа сможет учесть все нюансы – и положение Солнца в момент рождения, и положение планет и не только, но и других тел в космосе. Положение Луны также будет учитываться при составлении индивидуального гороскопа. Кроме этого высококвалифицированный астролог непременно учтет все связи между всеми небесными телами. При составлении гороскопа будут учтены и те астрономические явления, которые были на момент его рождения, а также и земные события, те явления и факторы, которые без сомнения могли оказать на человека влияние, и которые могут сказываться на всю его жизнь.

Правильно составленный индивидуальный гороскоп является, своего рода, снимком небесной сферы, который был в том момент, когда родился конкретный человек. Иначе этот снимок можно назвать «паспортом жизни» конкретного человека, в котором будет указана важная астрологическая информация о личности индивидуума. Из индивидуального гороскопа человек сможет узнать данные о своем характере, какой у него темперамент, какие у него сильные и слабые стороны и проч. Каждый индивидуальный гороскоп – индивидуален по сути – два одинаковых гороскопа просто не бывает.