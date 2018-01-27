«Что с лицом?» Елена Малышева изменилась до неузнаваемости

Телеведущую подозревают в неудачной пластике лица

Малышева предположения подписчиков комментировать не стала, быть может телеврач просто не читает отклики подписчиков

Не такой, конечно, реакции ожидала бессменная ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева, когда заявила в личном блоге, что села на свою собственную диету и теперь будет делиться с подписчиками первыми успехами. Телеврач стала записывать короткие ролики на камеру и подписчики его аккаунта удивились, как за время новогодних каникул изменилась их любимица. Буквально, совсем другое лицо. На видео, которые звезда записывала прошлым летом, у нее гораздо больше морщин под глазами, другой овал лица и присутствует мимика. Теперь же лоб ведущей не двигается вовсе, а лицо напоминает застывшую маску.

«Что у нее с лицом?!» — удивились поклонники в комментариях и быстро предположили, что либо Елена Васильевна переборщила с омолаживающими процедурами у косметолога, либо вовсе сделала не самую удачную пластическую операцию.

Малышева предположения подписчиков комментировать не стала, быть может телеврач просто не читает отклики подписчиков.

Тем временем, как другие фолловеры заинтересовались диетой Малышевой и обращаются к Елене с вопросами по питанию. А между тем ведущая программы «Жить здорово» день за днем теряет вес в пределах одного килограмма, а то и больше. Некоторые из ее подписчиков считают, что это нездорово, к тому же осуждают питание «из коробочки». «Лучшая диета — это натуральная простая еда и спорт! А не вот это все», «За сутки минус 1.3 кг — это больше 10 000 ккал. Вы их каким образом потратили, простите? Вы же понимаете, что это не жир ушел? Вы просто водичку слили», «1200 ккал, вы с ума сошли? Организм в таких калориях не может работать, будут худеть мышцы, а не жир», — оспаривают методику Малышевой.