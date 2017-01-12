Что скажет папа: Дочь Сильвестра Сталлоне станцевала в кружевном белье для эротического клипа

18-летняя Систин снялась в горячем видео

Три лапочки-дочки – главная гордость Сильвестра Сталлоне. Еще недавно они были совсем маленькими, а теперь выросли и превратились в настоящих красавиц. Не сомневаемся, что таких эффектных девушек ждет мир моды и шоу-бизнеса: с папой-актером и мамой-супермоделью другого выбора, кажется, быть и не может. Именно так решила средняя наследница артиста, 18-летняя Систин, и приняла предложение сняться в видеоролике рождественского календаря журнала «Love». Девушка станцевала в кружевном нижнем белье и в кожаной куртке-косухе, надетой прямо на голое тело.

18-летняя Систин приняла предложение сняться в видеоролике рождественского календаря журнала «Love».

В ролике Систин соблазнительно двигается под песню «Cherry Bomb» группы «The Runaways».

— Привет, пап, привет, мам! Я у вас горячая штучка! Привет, мир, я твоя неуправляемая девчонка. Я просто бомба! – говорится в песне.

И это чистая правда: у Систин отменная фигура, а после такого видео на девушку наверняка посыпятся предложения о съемках. К слову, сам Сильвестр Сталлоне когда-то начинал со съемок в фильмах для взрослых.

Средняя дочка Сталлоне продемонстрировала сногсшибательное тело.

Старшая наследница звезды, 20-летняя София, тоже уже успела сняться для глянца. А вот младшая, 14-летняя Скарлетт, пока занята учебой и о съемках даже не думает.

Рождественский видеокалендарь журнала «Love» уже успел наделать много шума. В проекте приняли участие самые красивые и известные модели и звезды планеты — Ирина Шейк, Ким Кардашьян, Белла Хадид, Эмили Ратажковски, Рита Ора. Все они снялись в эротических видеороликах. Теперь к ним присоединилась и Систин Сталлоне.

Красотой девушка пошла в мать-супермодель.

Ранее три дочери артиста блеснули на одной из самых влиятельных кинопремий планеты. 20-летняя София, 18-летняя Систин и 14-летняя Скарлетт удостоились титула «Мисс «Золотой глобус»-2017. Наследницы актера помогали ведущему во время награждения: девушки провожали номинантов на сцену и вручали статуэтки победителям.

Что по поводу ролика сказал папа, неизвестно.

Дочери Сталлоне в полной мере подтверждают пословицу про яблоньку и яблочко: девушки унаследовали шарм своего отца и красоту матери – бывшей супермодели Дженнифер Флавин. Титул «Мисс «Золотой глобус» достался им после того, как сестры дебютировали на прошлогоднем вручении премии. Девушки вышли поздравить отца, который получил статуэтку за лучшую роль второго плана в спродюсированном им фильме «Крид: «Наследие Рокки», и произвели неизгладимое впечатление на зрителей и прессу.

Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флавин и дочками на «Золотом Глобусе».Фото: REUTERS

Супруга Сталлоне Дженнифер в 90-е годы была успешной супермоделью. Она на 22 года моложе Сильвестра (сейчас ей 48). До свадьбы пара встречалась девять лет — их отношения завязались сразу после того, как Сталлоне развелся с актрисой Бриджет Нильсон, с которой провел в браке два года.