«Что случилось с Витасом?»: Поклонники не узнали располневшего певца

Артист удивил своей новой внешностью

Многие радуются новому облику Витаса.

Мы все помним, каким Витас был в начале своей карьеры — худенький мальчик с претензией на инопланетность (многие по настоящему верили, что у него есть жабры, из-за чего его голос так необычно звучит). Да и те, кто следит за его Инстаграмом последние годы, видели перед собой все того же Виталия Грачева (настоящее имя мужчины). В криминальной хронике, куда певец попал несколько лет назад по причине своего наезда на велосипедистку, он также выглядел вполне привычным образом. Но свежее попадание в суд показало нам совершено другого человека.

Канал «Россия-24» снял 39-летнего мужчину в суде, где тот говорил слова раскаяния и признавался в содеянном.

Напомним, что 21-го марта соседи пожаловались в полицию на стрельбу на участке Виталия Грачева. Оказалось, что это стрелял сам артист — из сигнального пистолета и в воздух, но тем не менее. Плюс это происходило в присутствии его малолетнего сына, а соседи рассказали, что пальба была чуть ли не с утра до вечера. Суд Одинцовского района вынес постановление — семь суток административного ареста. Канал «Россия-24» снял 39-летнего мужчину в суде, где тот говорил слова раскаяния и признавался в содеянном. Но на кадрах поклонники поначалу даже и не узнали Витаса. И не удивительно — перед нами был вполне себе взрослый мужчина, с пробивающейся на висках сединой и одутловатым лицом. С одной стороны — мы все, конечно, не молодеем. С другой — но ведь буквально три года назад Витас все же был в привычном нам виде! Поклонники судачат, что виной тому — малоподвижный образ жизни и легкое пристрастие артиста к алкоголю. Но может они и ошибаются, а Витас просто вырос и решил сбросить с себя этот «инопланетный флёр». Но тогда не понятно как обьяснить то, что практически все фото Витаса в соцсети жестко обработаны специальными программами, из-за которых реально трудно понять, как на самом деле выглядит сейчас артист. Тем не менее, многие радуются новому облику певца — мол, повзрослел, значит, остепенился.