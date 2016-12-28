Что входит в понятие «ремонт под ключ»?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Декабрь 28, 2016 03:56

Что входит в понятие «ремонт под ключ»?

Если вы затеяли ремонт и решили обратиться к профессионалам за помощью, то наверняка услышите такое понятие, как ремонты квартир под ключ. Что же это означает? Что входит в данное понятие?

 Во многих компаниях предлагают такую услугу. Расшифровка достаточно проста. Оказывается, ремонт под ключ — это значит, что подрядчик осуществляет не только все работы, связанные с осуществлением ремонта, но и занимается тем, что разрабатывает дизайн-проект. Он осуществляет поиск, а затем приобретает необходимые строительные материалы, отвечает за их доставку. В общем, абсолютно все, что связано с ремонтом, лежит на плечах подрядчика.

Возможны разные виды ремонта под ключ. Например, капитальный проводят, полностью заменяя основные коммуникации. Кроме того, здесь выравниваются полы, другие поверхности. В список следует добавить замену окон. То же касается дверей.

Перед тем, как начать капитальный ремонт, важно полностью произвести демонтаж строительной отделки. Также вероятно потребуется снос межкомнатных перегородок. В ходе подобного ремонта возводят новые простенки.

Возможен и косметический ремонт под ключ. В этом случае времени уходит намного меньше. Вся работа состоит в том, что требуется провести обновление, заменив старые материалы для отделки на новые.

Также уместно провести дизайнерский ремонт под ключ. Таким образом удается сказочно украсить и изменить в лучшую сторону помещение. Здесь потребуется помощь профессионального дизайнера. Он создаст идеальный дизайн-проект.

Ремонт под ключ осуществляется в несколько этапов. так, для того чтобы произвести ремонт, вначале составляется проект, по которому впоследствии мастера производят необходимые работы. Далее подрядчик подготавливает смету. Если у заказчика нет никаких претензий, то работники строительной компании начинают ремонтные работы. Помещение освобождается от старой мебели. Производится демонтаж старой отделки, вывозится мусор.

Далее проводится замена систем водоснабжения. То же касается электропроводки. Окна и двери также следует добавить в данный список. проведение отделочные работ производится на следующем этапе. Оформляются стены, полы. после всех этих этапов отремонтированное помещение убирается от строительного мусора. Вытирается пыль.

Читайте также

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Декабрь 28, 2016 03:56
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии