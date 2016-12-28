Что входит в понятие «ремонт под ключ»?

Если вы затеяли ремонт и решили обратиться к профессионалам за помощью, то наверняка услышите такое понятие, как ремонты квартир под ключ. Что же это означает? Что входит в данное понятие?

Во многих компаниях предлагают такую услугу. Расшифровка достаточно проста. Оказывается, ремонт под ключ — это значит, что подрядчик осуществляет не только все работы, связанные с осуществлением ремонта, но и занимается тем, что разрабатывает дизайн-проект. Он осуществляет поиск, а затем приобретает необходимые строительные материалы, отвечает за их доставку. В общем, абсолютно все, что связано с ремонтом, лежит на плечах подрядчика.

Возможны разные виды ремонта под ключ. Например, капитальный проводят, полностью заменяя основные коммуникации. Кроме того, здесь выравниваются полы, другие поверхности. В список следует добавить замену окон. То же касается дверей.

Перед тем, как начать капитальный ремонт, важно полностью произвести демонтаж строительной отделки. Также вероятно потребуется снос межкомнатных перегородок. В ходе подобного ремонта возводят новые простенки.

Возможен и косметический ремонт под ключ. В этом случае времени уходит намного меньше. Вся работа состоит в том, что требуется провести обновление, заменив старые материалы для отделки на новые.

Также уместно провести дизайнерский ремонт под ключ. Таким образом удается сказочно украсить и изменить в лучшую сторону помещение. Здесь потребуется помощь профессионального дизайнера. Он создаст идеальный дизайн-проект.

Ремонт под ключ осуществляется в несколько этапов. так, для того чтобы произвести ремонт, вначале составляется проект, по которому впоследствии мастера производят необходимые работы. Далее подрядчик подготавливает смету. Если у заказчика нет никаких претензий, то работники строительной компании начинают ремонтные работы. Помещение освобождается от старой мебели. Производится демонтаж старой отделки, вывозится мусор.

Далее проводится замена систем водоснабжения. То же касается электропроводки. Окна и двери также следует добавить в данный список. проведение отделочные работ производится на следующем этапе. Оформляются стены, полы. после всех этих этапов отремонтированное помещение убирается от строительного мусора. Вытирается пыль.