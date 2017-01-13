Чтобы найти мужа, Анна Калашникова обратилась за помощью к Розе Сябитовой

Самостоятельно модель отчаялась найти свою любовь

Анна Калашникова

Прошло уже девять месяцев после скандального разрыва модели Анны Калашниковой с Прохором Шаляпиным. У певца уже давно другая личная жизнь, а вот у красавицы отношения с мужчинами все еще не складываются. Девушка пыталась встречаться с бывшим парнем Ксении Бородиной – Михаилом Терехиным, но в роман несколько свиданий так и не переросли. Не сложились и другие отношения модели. В итоге Калашникова решила прибегнуть к помощи профессионалов и попросила устроить личную жизнь телесваху – Розу Сябитову.

Разрыв Анны Калашниковой с Прохором Шаляпиным стал полной неожиданностью.

«Честно говоря, я отчаялась найти свою любовь. Решила, пусть этим делом займется специалист. Познакомилась с Розой и поняла — она свой человек. Понимает все, разбирается в психологии и знает, кто мне нужен. Наши взгляды сошлись», — призналась Калашникова.

Однако на саму передачу «Давай поженимся!» Анна идти не собирается, не хочет делать из жизни шоу. Она надеется, что и без телеэфира сваха поможет отыскать ей достойного жениха.

«Для меня важно, чтобы мужчина был старше меня. Мне нужен ответственный человек, который любит детей, сможет принять моего сына и захочет еще малышей. Я мечтаю еще минимум о двоих — мальчике и девочке. Характер у него должен быть жесткий. Так хочется, чтобы мужчина мог меня остановить, направить. Приведу пример. У меня бешеная гонка — съемки, съемки, съемки, а тут прихожу я домой, а любимый мне говорит: „Никуда не пойдешь завтра — у нас семейный день!“… И не пускает меня на работу. Я предпочитаю не соревноваться с противоположным полом. В идеале я вижу наш совместный бизнес, по которому он будет давать мне советы», — рассказала Анна Калашникова.

И вроде бы Сябитова уже нашла нескольких кандидатов, и совсем скоро Анна отправится на встречу с ними.

А в это время экс-возлюбленный Прохор все-таки решил навещать мальчика, хоть он ему и не сын.

«Когда пришла его эсэмэска: „Я соскучился по Дане, хочу его увидеть“, — сначала решила, что это розыгрыш. Не верилось, что он осознал: ребенок — не игрушка, его нельзя просто так бросить. Я тут же перезвонила Прохору: „Ты серьезно?“ Он мне ответил, что да…» — обрадовалась Анна.