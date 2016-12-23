Чтобы привлечь принца Гарри, Меган Маркл сделала ринопластику

После новости о романе с одним из самых востребованных холостяков мира, к актрисе приковано все внимание прессы

Меган никогда не нравился ее слишком широкий нос, унаследованный от матери-афроамериканки

Меган Маркл к 35 годам может похвастаться ролями в нескольких успешных сериалах, но настоящую славу актрисе принесла не роль, а роман с самым значимым холостяком планеты – принцем Гарри. Месяц назад новость о том, что молодые люди встречаются подтвердил и Кенсингтонский дворец. А еще официальный представитель добавил, что теперь когда все точки расставлены можно оставить актрису и ее семью в покое. Как будто королевское семейство не знает британских журналистов?! Напротив, подтверждение помолвки усилило и без того немалый интерес к персоне актрисы. Меган припомнили и бывшего мужа кинорежиссёра Тревора Энгельсона, а вот теперь заподозрили красавицу в ринопластики. Мол, ее она сделала несколько лет назад, чтобы понравиться наследнику британского престола.

По мнению доктора Стивена Грифки, пару лет назад звезде сделали ринопластику. Специалист сравнил фото девушки в юности и ее свежие снимки: на них нос мисс Маркл действительно выглядит по-разному.

«Меган никогда не нравился ее слишком широкий нос, унаследованный от матери-афроамериканки. Примерно в то же время, когда она наконец отправилась на консультацию к пластическому хирургу, она стала открыто восхищаться принцем Гарри и мечтать о встрече с ним. Кажется, операция принесла свои плоды!» — добавил приятель актрисы в интервью американскому порталу Radar Online.

Принц Гарри из самых востребованных холостяков мирФото: REUTERS

Напомним, самой заметной ролью Меган Маркл на данный момент является роль Рейчел Зэн в сериале «Форс-мажор». Уже вышло 6 сезонов, в 2017-м состоится премьера седьмого. Кроме того, она сыграла второстепенную роль в фильме «Помни меня» с Робертом Паттинсоном. В 2011 году Меган вышла замуж за продюсера Тревора Энгельсона после семи лет отношений. Однако брак продлился всего два года. Незадолго до начала предполагаемого романа с принцем Гарри Меган встречалась с шеф-поваром Кори Витьелло. В мае этого года пара распалась.

Меган, как и принц Гарри, уделяет много внимания благотворительности. В 2016 году актрису назначили мировым послом организации World Vision Canada. Недавно она ездила в Руанду в рамках поддержки проекта HeforShe, а в январе 2017-го отправится с новой миссией в Индию.

— Мне никогда не хотелось быть леди, которая только и делает, что отдыхает. Я мечтала стать целеустремленной и занятой женщиной. Эта работа затрагивает мою душу и позволяет думать, что я делаю действительно что-то важное и нужное, — призналась актриса.