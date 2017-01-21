Дана Борисова покаялась перед директором, которую обвиняла в растрате

Телеблондинка призналась «КП», мол, их с Лерой Тувиной поссорила общая знакомая

Дана Борисова помирилась со своим директором Лерой Тувиной.

В апреле 2013 года «Экспресс-газета» написала о громком скандале с участием телеведущей Даны Борисовой. Блондинка пожаловалась журналистам, мол, она разругалась со своим директором Лерой Тувиной.

— Лера, оставь меня в покое, занимайся своей шикарной квартирой, которую ты купила на мои деньги, – обратилась к Тувиной через газету Дана.

Однако, как удалось разузнать «КП», недавно дамы помирились.

— Выяснилось, что нас с Лерой поссорила одна наша общая знакомая. Она наговорила мне всякой ерунды про Леру. А я ей, к сожалению, поверила, — призналась «КП» Дана Борисова. -Безусловно, я виновата перед Лерой, поэтому приношу ей свои извинения. Мы не общались несколько лет. И я вижу, что за эти годы Тувина стала большим профессионалом. Мы снова начали общаться и планировать мои выступления. Безусловно, мне приятно, когда рядом человек, который заботится об артистах.

КСТАТИ

Дана Борисова спасает поклонницу от ожирения

Телеведущая призналась, что когда-то и у нее были серьезные проблемы с весом (подробности)