Дана Борисова: «Продаю старую квартиру из-за незакрытого кредита и плохих воспоминаний!»

mavit
Автор: mavit Январь 22, 2018 23:46

Дана Борисова: «Продаю старую квартиру из-за незакрытого кредита и плохих воспоминаний!»

Телеблондинка намерена купить новые метры в доме, где живет ее дочь

Дана Борисова: «Продаю старую квартиру из-за незакрытого кредита и плохих воспоминаний!»

Дана Борисова: «Сейчас оптимальная цена за мою квартиру — 25 миллионов рублей».

Вернувшись из Таиланда, где Дана Борисова проходила реабилитацию от наркозависимости, ведущая решила избавиться от своей старой квартиры в «Золотых ключах».

— Моя квартира в превосходном состоянии. Она находится в элитном комплексе «Золотые ключи-2», в котором есть все для семьи: зоопарк, бассейн на крыше. Эту квартиру мне подарил мой бывший молодой человек, с которым я была еще до встречи с отцом моей дочери Полины. И там мне было комфортно, я квартиру эту безумно любила. Но после реабилитации я решила начать новую жизнь, избавиться от плохих воспоминаний, связанных с этим жильем. Квартиру я решила продать. Сейчас я проживаю на съемной квартире, которую оплатил на два месяца вперед Андрей Малахов. Недавно я снялась в еще одной его программе, где на меня напали Маша Малиновская и Алена Кравец. Андрей пошел мне навстречу и оплатил еще два месяца аренды моей съемной квартиры на Беговой. Мне там очень нравится. И дочке моей квартира эта понравилась. Хотела бы сказать отдельное спасибо ее отцу Максиму Аксенову, с которым у нас наладились отношения.

Как рассказала «КП» Дана Борисова, все уже готово к продаже ее элитных метров.

— Сейчас произведена предпродажная подготовка, полностью вся мебель вынесена, — поведала «КП» Дана Борисова, продемонстрировав нашим читателям фото опустевшего жилья. — Квартира очень красивая, там была сделана профессиональная уборка. Плюс там у меня еще два парковочных места на две машины. Они числятся на моей квартире. Сейчас оптимальная цена за мою квартиру — 25 миллионов рублей. Она у меня 84 метра, с двумя ванными, с большой спальней и гостиной. Это квартира-студия. Покупатель есть, очень серьезно настроенный. Но я не тороплюсь, потому что я хочу продать свое жилье максимально дорого, чтобы потом купить трехкомнатную квартиру в жилом комплексе «Фили град», где живет моя дочь Полина. Мне еще хватит денег на джип и на проживание.

По словам телеведущей, несколько лет назад она брала в банке кредит на покупку загородного дома, оставив в залог свою квартиру. Дом давно продан, а кредит пока не погашен. Осталось еще 50 тысяч долларов долга перед банком. Эту сумму, по словам Даны, банк спишет в процессе продажи квартиры.

— Продажа моего жилья будет осуществляться через банк, в котором частично есть залог на эту квартиру, — рассказала «КП» Дана Борисова. — Поэтому мошенников я не боюсь. Покупателей много, просмотры идут активно.

Вернувшуюся из Таиланда Дану Борисову завалили непристойными предложениями

По словам телеведущей, прошедшей реабилитацию от наркозависимости, светская львица Алена Кравец отрекомендовала ее знакомым как «жрицу любви» (подробности)

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mavit
Автор: mavit Январь 22, 2018 23:46
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