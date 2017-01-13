«Давай, щенок!»: Никита Джигурда чуть не подрался с ведущим «Прямого эфира»

Эпатажный шоумен снова заявил о себе [видео]

На просьбу Корчевникова убрать руки Никита Джигурда начал провоцировать конфликт

Больше двух месяцев о главном скандалисте нашей эстрады ничего не было слышно. Сам Джигурда, наверное, извелся за это время, поэтому, как только шоумена пригласили стать гостем программы «Прямой эфир», посвященной его разводу с Мариной Анисиной, он почти тут же спровоцировал скандал.

Под горячую руку Джигурды попал ведущий шоу Борис Корчевников. Эпатажный актер, рассказывая о сложных отношениях с экс-супругой, попытался перебить ведущего и отбросить поднятую руку.

«Помолчи», — обратился к ведущему Джигурда, увлеченно декламируя стихи собственного сочинения.

На просьбу Корчевникова убрать руки Никита Джигурда начал провоцировать конфликт, призывая Бориса Корчевникова ударить его.

«Давай, щенок», — кричал артист. Но, к счастью, самообладания хватило обоим, и в потасовку с кулаками конфликт не перерос.

Напомним, в ноябре 2016 года Марина Анисина и Никита Джигурда расторгли свой брак. Союз актера и фигуристки продержался более восьми лет. У пары родились двое детей.Во время бракоразводного процесса Никита Джигурда также пытался подраться с адвокатом супруги Сергеем Жориным.

В эфире передачи фигуристка Марина Анисина рассказала о том, что ей пришлось пережить во время жизни с артистом. «Мне названивали его американские любовницы, давали мне советы по воспитанию детей, присылали мне стихи», – рассказала спортсменка. Очередной такой разговор стал для Марины последней каплей, и она подала на развод.

Ранее стало известно, что сейчас Никита Борисович живет в квартире вместе со своим бывшим концертным директором Антониной Саврасовой. В эфире передачи она призналась, что не живет с артистом, а лишь навещает его, так как Никите сейчас очень необходима поддержка.

«Давай, щенок»: Никита Джигурда спровоцировал конфликт в «Прямом эфире» .