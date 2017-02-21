Дэниел Крэйг расстался с женой

Исполнитель роли Джеймса Бонда вновь может стать холостяком

Крэйг и Рэйчел познакомились в 2010-м на съемках фильма «Дом Грез»

Говорят, Дэниел Крэйг и его супруга Рэйчел Вайс уже несколько месяцев живут отдельно, но прессе о том, что в актерской семье произошел разлад стало известно только сейчас. Причиной развода стало недовольство Крэйга из-за постоянного отсутствия Вайс дома. Плюс, говорят, что исполнитель роли Джеймса Бонда и ревновал супругу к ее успешной карьере. В последнее время у Рэйчел дела пошли в горы, предложения о съемках в фильме следуют один за другим, а вот Крэйга голливудские продюсеры подзабыли. Так, в 2016 году он не снялся ни в одной киноленте. Былая слава сошла на нет и будущее актера неизвестно. Из-за чего в паре возникали постоянные ссоры, в итоге они приняли решение пожить раздельно. Сами супруги никак не комментируют свою личную жизнь, — сообщает портал National Enquirer

Напомним, Крэйг и Рэйчел познакомились в 2010-м на съемках фильма «Дом Грез». Вспыхнувшая между ними страсть была такой сильной, что оба без колебаний порвали ради своей любви отношения со своими прежними партнерами. Уайз развелась с отцом своего ребенка Генри — режиссером Дарреном Аронофски, с которым прожила в браке 9 лет. А Дэниел расстался со своей подругой — продюсером Сатсуки Митчелл, на которой, как все думали, он собирался жениться. В 2010-м Крейг и Уайз сыграли строго засекреченную свадьбу, на которой присутствовало всего четыре человека. И друзья пары думали, что Дэниел и Рэйчел проживут вместе счастливо всю жизнь. Однако судьба распорядилась иначе. Впрочем, до начала официального бракоразводного процесса дело у Крейга и Уайз пока не дошло. Так что, кто знает, может они еще и помирятся.