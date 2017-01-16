Дети Пугачевой устроили дома дискотеку

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 01:45

Дети Пугачевой устроили дома дискотеку

Дети Пугачевой устроили дома дискотеку

Двойняшки звёздной пары удивительно похожи на своих родителей [видео]

В своём Инстаграме Алла Пугачева выложила трогательное видео

Лизе и Гарри Галкиным уже три года. Сын и дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже ходят в детский сад, изучают французский язык и как выяснилось, проявляюсь творческие способности. Хотя сама АБ говорит, что рано говорить о каких-то талантах ее младших детей. Мол, всему своё время.

В своём Инстаграме Алла Пугачева выложила трогательное видео, как Лиза и Гарри танцуют дома под дискотечную музыку.

alla_orfey

— Молодцы! — похвалила малышей звёздная мама.

alla_orfey

А подписчики Аллы Борисовны пришли к выводу, что двойняшки очень похожи на своих родителей. Мол, Гарри -маленькая копия Максима Галкина, а Лиза вся в маму.

Напомним: три года назад детей Алле и Максиму родила суррогатная мать, но звёздная пара — биологические родители двойняшек.

— Сцена лечит, а дети молодят. Могу сказать, что с рождением Гарика и Лизы я поняла, что надо делать все, что от меня зависит, чтобы пожить подольше,-призналась в одном из интервью «КП» Алла Пугачева.-Дети — это хороший стимул.

Гарри — вылитый Максим, а Лиза похожа на меня в детстве и ещё на одного хорошего человека, на тётю Максима.

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Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 01:45
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