Дети Пугачевой устроили дома дискотеку
Двойняшки звёздной пары удивительно похожи на своих родителей [видео]
В своём Инстаграме Алла Пугачева выложила трогательное видео
Лизе и Гарри Галкиным уже три года. Сын и дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже ходят в детский сад, изучают французский язык и как выяснилось, проявляюсь творческие способности. Хотя сама АБ говорит, что рано говорить о каких-то талантах ее младших детей. Мол, всему своё время.
В своём Инстаграме Алла Пугачева выложила трогательное видео, как Лиза и Гарри танцуют дома под дискотечную музыку.
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— Молодцы! — похвалила малышей звёздная мама.
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А подписчики Аллы Борисовны пришли к выводу, что двойняшки очень похожи на своих родителей. Мол, Гарри -маленькая копия Максима Галкина, а Лиза вся в маму.
Напомним: три года назад детей Алле и Максиму родила суррогатная мать, но звёздная пара — биологические родители двойняшек.
— Сцена лечит, а дети молодят. Могу сказать, что с рождением Гарика и Лизы я поняла, что надо делать все, что от меня зависит, чтобы пожить подольше,-призналась в одном из интервью «КП» Алла Пугачева.-Дети — это хороший стимул.
Гарри — вылитый Максим, а Лиза похожа на меня в детстве и ещё на одного хорошего человека, на тётю Максима.
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